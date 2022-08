Česká dvacítka v euforii po USA: Slzy, pot a krev. Myšák připomněl Nagano

Česká střídačka oslavuje gól Jiřího Kulicha, který do prázdné branky pojistil senzační postup do semifinále • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté do 20 let oslavují gól Matyáše Šapovaliva (uprostřed) proti USA • ČTK / AP / JASON FRANSON

Čeští hokejisté do 20 let slaví senzační výhru nad USA. Těsně po postupu do semifinále se na twitteru rozplýval i hrdinný brankář Tomáš Suchánek • koláž iSport.cz

Obrovské nadšení Čechů z vyřazení velkého favorita bylo patrné okamžitě po konci třetí třetiny. Vždyť se české dvacítce povedlo srazit Spojené státy americké poprvé od prosince 2011. Postupové oslavy po bitvě, kterou národní tým rozhodl ve druhé třetině, začaly ve stejnou chvíli na střídačce i na hřišti, kde se k brankáři Tomáši Suchánkovi postupně začali sjíždět všichni hráči.

„Je to sen?“ napsal devatenáctiletý gólman na twitteru chvíli poté, co parádním počinem v brance vychytal giganta z USA a výrazně pomohl dotáhnout Česko do semifinále. S euforií odcházeli z plna hrdla jásající Češi i do kabiny. „Jo, do p**e!“ vykřikl útočník Michal Gut jako jeden z posledních reprezentantů mířících do šatny, kde došlo i na tradiční český pokřik: Kdo neskáče, není Čech!

Přitom ještě před třemi dny musela česká parta těžce rozdýchávat historickou porážku s Lotyšskem (2:5) na závěr základní skupiny A. Zklamání a stud z překvapivé prohry ale dokázali junioři pod vedením trenéra Radima Rulíka přetavit v ještě větší, ale radostné překvapení. Lídr dvacítky Jan Myšák byl po zápase s Američany přesvědčený, že se tým proti Lotyšům poučil.

„Chtěli to víc než my. Dnes jsme se snažili o totéž,“ řekl český kapitán. Autor vyrovnávací trefy na 1:1, kterou odstartoval cestu za vítězstvím, po zápase přiznal v rozhovoru pro hokej.cz, že si s parťáky v kabině po krachu s Lotyšskem dlouze promluvil. „Řekl jsem toho dost… Myslím si, že je to jednoduché. Já rád čtu. Když jsem si četl knížku Nagano ‒ tak před čtvrtfinále proti Američanům se českých hráčů novináři ptali, jestli už si zabalili kufry. Naši to vyhráli. Je to úplně stejné ‒ nikdo nám nevěřil, ale nejdůležitější je, že jsme si věřili my mezi sebou.“

Nad velice týmovým výkonem se rozplýval také obránce David Špaček. „Myslím, že všichni do toho dali všechno, samé slzy, pot a krev. Hráli jsme hodně spolu a sami jsme viděli, že je to cesta k vítězství,“ zářil syn olympijského šampiona Jaroslava Špačka.

Devatenáctiletý potomek někdejšího vynikajícího obránce podal proti Američanům rovněž parádní výkon. Nejlepší moment si ale Špaček nechal až na začátek 60. minuty, kdy měl americký útočník Matt Coronato před odkrytou brankou jedinečnou šanci ke zdramatizování čtvrtfinálové bitvy. Naštěstí zasáhl reprezentační bek, který na poslední chvíli lehce tečoval puk mimo nebezpečí a zvýraznil tak hořkost favorizovaných USA z brzkého konce.

Vyřazení ve čtvrtfinále je pro Spojené státy hodně velká rána. „Je to hrozné. Pro hráče z ročníku 2002 to byla očividně jejich poslední šance na medaili. Je strašné, jak to skončilo. Češi to rádi ucpávali uprostřed. Myslím, že jsme se jen potřebovali trochu víc štípnout. Bohužel se to moc nestalo,“ soukal ze sebe zklamaný útočník Logan Cooley, trojka letošního draftu NHL a střelec gólu na 1:0.

Na české straně je bezpochyby důvod k velké radosti, ne však na dlouho. Po vítězství nad americkým kolosem je na řadě další zámořský gigant – Kanada. Proti mužstvu ze země javorového listu se národní tým utká o finále v pátek od 22 hodin. S domácím mužstvem se Češi střetli již ve skupině, kde prohráli 1:5. Na dalšího favorita ovšem tentokrát půjdou junioři s nově nabitým sebevědomím.

„Musíme pokračovat, chceme získat medaili,“ zavelel David Jiříček, bronzový medailista ze seniorského šampionátu ve Finsku. Touhu po dalším velkém vítězství nezakrýval ani Myšák, jenž podle svých slov rozhodně nepřijel hrát o průměrný výsledek. „Vyhrál jsem OHL a je to pro mě jako droga. Chci víc, chci zase vyhrát. A teď mám další možnost s naším skvělým týmem,“ přeje si český lídr.