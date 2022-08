Pohled ze zámoří na českou dvacítku: Agresivní útok, dobrý brankář, ale...

Brambora. Česko poslalo ve čtvrtfinále senzačně domů USA, ale k medaili nedoběhlo. „Proti vašemu týmu se hrálo těžko. Viděli jste agresivní útočníky, chytré tvůrce hry a skvěle vypadal brankář Suchánek,“ vyzdvihl Steven Ellis, redaktor The Hockey News, kterého oslovil deník Sport a web iSport.cz. Na turnaji zářil Jan Myšák, který se dokonce dostal do all-star týmu. Výborně vypadal i osmnáctiletý Jiří Kulich. Co po porážce 1:3 od Švédska? No co, dál makat, ideálně ještě víc.