České hvězdy MS do 20 let: Myšák zářil, co ukáže Gut v Litvínově?

Video se připravuje ... Česká dvacítka se domů vrací bez medaile. Zklamání? V letadle z Kanady určitě, bronz v zápase se Švédy zase tak daleko nebyl. Přesto se dají najít silné individuální výkony, které znamenají slušný přislib. Tady je pět hráčů národního týmu, kteří podle iSport.cz a deníku Sport zaujali na turnaji nejvíc. Jedničkou je Jan Myšák, kapitán, který se dostal i do all-star týmu MS.

1. Jan Myšák útočník

zápasy: 7

body: 8 (4+4) Hodně povedená tečka za juniorskou érou. Hrnul se ke klíčovým momentům, třeba hodně důležité bylo jeho vyrovnání ve čtvrtfinále proti USA na 1:1, nastartoval tím velký obrat a senzaci, kdy Česko zalehlo favorita. Hodně ale potěší, jak dovede působit na celou sestavu. Chcete lídra? Tady je. Naučil se vzít všechno na svá ramena, nevadí mu to, navenek působí vždycky s úsměvem. Chytrý chlap, kterého si vybral Montreal, se hrne nahoru. Do dvou let si urve stabilní místo v NHL. Zaujal prací v prostoru kolem branky, pomůže s bráněním a hodně zrychlil.

2. Jiří Kulich útočník

zápasy: 7

body: 8 (2+6) Chvíli se na něj zaměřte. Když jede 2 na 1, rád situaci bere na sebe, nebojí se. Nikdy nehledá alibistická řešení, chcete od něj góly, sám tuhle roli dobře chápe. Ví, že má skvělou střelu, chce ji použít. Vždycky je před MS diskuze, jestli brát takhle mladé hráče, jestli jsou nachystaní fyzicky na hokej se staršími. Tady není o čem debatovat. Není jen střelec, umí hrát i pro celou pětku, není špatný ani směrem dozadu. Kulich byl nachystaný skvěle a to ho můžou čekat ještě další dvě MS. Buffalo si může hrdě klepat na rameno, že ho vyhráblo na konci 1. kola draftu. Útočník, který má rozhodně kam růst. Těšte se.

3. David Špaček obránce

zápasy: 7

body: 1 (0+1) Šly zvěsti, jak se za mořem výrazně posunul. Nelhaly. Jestli hledáte nejspolehlivějšího a nejlepšího českého beka turnaje, tady je. MS mu vyšlo i lépe než Jiříčkovi (doplatil na pauzu kvůli covidu) se Svozilem (dva zbytečné fauly proti USA). Rostě z něj komplexní zadák, který zvládne každý úkol. Hrál o hodně lépe, než ukazují body. Měl sílu na rozehrávce i v soubojích. Na draftu si ho před rokem nikdo nevzal, druhá šance dopadla lépe, v 5. kole po něm skočila Minnesota. Jestli dál takhle poroste, jednou skočí do NHL.

4. Tomáš Suchánek brankář

zápasy: 5

úspěšnost zákroků: 89,9 % Bylo zřejmé, proč šel do branky v základní skupině na Kanadu. Tohle se někdy dělá, nejsilnější soupeř, proti vám stojí válec a vy si nechcete nechat rozstřílet jedničku. Velká palba gólmana kolikrát udělá, tady to platilo taky. Sice dostal 5 gólů, ale vytáhl taky 52 zákroků. Najednou i začalo šrotovat. Jan Bednář není v úplně TOP formě. Není Suchánek lepší? Je a byl. Od čtvrtfinále brankář číslo jedna. Počínal si velmi jistě, klidně. Vypadal daleko lépe než na MS do 18 let. Hvězda dvacítky pro zimní turnaj na přelomu roku?