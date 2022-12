Češi si před MSJ poradili s Lotyšskem. Szturc v přípravě zazářil dvěma góly

Český tým jako první inkasoval ve 4. minutě, ale ještě v první třetině skóre otočil. Definitivně mladí reprezentanti zápas rozhodli v polovině závěrečné třetiny, kdy se během dvou minut trefili Szturc, David Moravec a Ondřej Becher.

Do hry zatím nezasáhl Jiří Kulich, nejlepší střelec letošního mistrovství světa hráčů do 18 let, který by měl patřit mezi klíčové útočníky českého týmu. Nenastoupili ani obránci Stanislav Svozil a David Špaček a útočníci Jakub Kos a Eduard Šalé.

Do mistrovství světa v Halifaxu a Monctonu vstoupí česká dvacítka v noci na úterý 27. prosince zápasem proti domácí Kanadě.