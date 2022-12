Česko - Kanada 5:2. Senzační šok na úvod MS! Dvacítka srazila giganta

Start z říše snů. Čeští hokejisté v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let senzačně zvítězili 5:2 nad favorizovanou Kanadou. Nad zemí javorového listu si juniorská reprezentace připsala první výhru za tři body. Výběru kouče Radima Rulíka se v duelu s nabitým domácím mužstvem povedlo dostat do vedení po obratu již v první třetině. Na skvělý sebejistý výkon navázali Češi ve druhé dvacetiminutovce, ve které přidali tři góly, z nichž dva padly v pětiminutové přesilovce. O tři české trefy se postarali obránci. Úžasný výkon v brance předvedl gólman Tomáš Suchánek, jenž si připsal také asistenci.