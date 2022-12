ONLINE: Česko - Švédsko. Dvacítka si může na MS zajistit první místo

Dva zápasy, šest bodů. Česká reprezentace rozjela mistrovství světa do 20 let ve velkém stylu. Nejdříve senzačně porazila Kanadu 5:2 a pak si smlsla na neškodném Rakousku 9:0. Dnes si může tým trenéra Radima Rulíka zajistit postup do čtvrtfinále z prvního místa. Proti bude ale další silný soupeř: Švédsko. Utkání startuje v 19:30, sledujte ONLINE přenos na iSport.cz.