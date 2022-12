Co ukázalo Česko proti Švédsku: sílu, válec Jiříček a žádné lehání do kopřiv

Zásadním faktorem české porážky na MS U20 se Švédskem je, že chyběl jeden gól. Příliš banální? Pokud vše ale zasadíte do desetiletého kontextu, vidíte jeden podstatný rozdíl. Za minulé ročníky by byl totiž výčet nedostatků mnohem delší a bolestivější: rychlost, důraz, kreativita, odvaha, fauly... Prohra 2:3 v prodloužení je mrzutá věc, na druhou stranu, Česko soupeře přehrávalo, což nejde jen tak přejít. Vybrali jsme 5 zásadních momentů ze hry národního týmu.

Napadání a dva vyspělé týmy

Česko si Švédy načetlo. Od prvních minut zápasu se snažilo jet podle zásadní poučky, že soupeř vám nemůže dát gól, pokud nemá puk. V posledních 15 letech většinou vyšlo nastejno, pokud jste se dívali na českou dvacítku, nebo jste si lehli do kopřiv. Pocit nic moc. Teď se ale věci vyvíjejí diametrálně jinak. Česko umí soupeře přehrát, hodně bavilo, když od prvních minut napadali Chmelař, Szturc nebo klidně i bek Svozil rozehrávku Švédů. Najednou můžete směle říct, že na sebe narazily dva vyspělé týmy. Velké aktivitě chyběla jen o zlomek sekundy rychlejší střelba, protože Švédsko často umělo ránu ještě zblokovat, nebo ťuknout na poslední chvíli do hokejky. Ale aby trvalo zhruba 18 minut, než si tým typu Švédska vytvoří aspoň menší tlak? To se jen tak nevidí.