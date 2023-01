Kulich: Klíčem je držet se naší hry. Turnaj není o osobních statistikách

Byla to krasojízda. Dvacítku suverénně postoupila do semifinále juniorského šampionátu. Nezaskočil špatný vstup do utkání, kdy po odrazu puku od čárového rozhodčího zaváhala obrana, a Švýcaři se po 22 sekundách ujali vedení. Za dvě minuty vyrovnal Jiří Kulich a pak už to jelo. „První střídání se nám moc nepovedlo, ale hned jsme se z toho dostali a začali hrát naší týmovou hru,“ vracel se jeden ze tří dvougólových střelců, který měl i další šance a sahal po hattricku.