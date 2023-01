Marcel: Velký zápas pro mě? Výhra je pro všechny. Ať si to uděláme sladké

V oslabení poslal ve čtvrtfinále proti Švýcarsku českou dvacítku do vedení a dal svůj první gól na šampionátu. Před dalším zásahem se Marcel Marcel jako tank MM 16 nahrnul k brance, kotouč ho líznul, ale gól přiznali Petru Hauserovi. Ale na začátku třetí části se trefil ještě jednou. Jejich útok ještě s Adamem Měchurou složený vesměs z urostlých chlapáků měl největší výškovou převahu, působil jako tři věže. K tomu obstaral tři české trefy. Pro 194 centimetrů velkého Marcela to byl velký zápas.

„Pro mě? Pro nás, ne? Vyhráli jsme velký zápas pro všechny,“ usmíval se po utkání. Na čtvrtfinále za ním přijela rodina, u které bydlí v Gatineau, za něž plzeňský odchovanec hraje juniorskou QMJHL.

„Jeli čtrnáct hodin autem z Gatineau až do Halifaxu a po zápase zase zpátky. Byli z toho trošku nešťastní, když viděli, jak jsme vyhráli, ale budou dál podporovat aspoň na dálku. Mám je strašně rád, dělají nám to nejlepší zázemí, starají se, vaří nám,“ vyprávěl Marcel, který ke dvěma gólů přidal ještě asistenci na Hauserově trefě. „To bylo na rozloučenou, aby je trošku mrzelo, že odjíždějí,“ utrousil ještě.

Češi na začátku utkání rychle inkasovali po 22 sekundách a museli dotahovat. „Na střídačce jsme si řekli, že musíme hrát naši hru, že jsme silný tým. Ať pokračujeme v tom, co děláme celou dobu, celý turnaj, že nám to pomůže,“ pokračoval Marcel, jenž gólem po výpadu v oslabení otočil krásnou stahovačkou skóre. Byla to nakonec vítězná branka.

„Každá trefa má nějakou váhu a přece jen nejsem úplně střelec. Moje zakončení vyplynulo ze situace. Byl jsem rád, že jsem přejel jejich beka. U dalšího gólu jsem neviděl, koho se to dotklo. Prostě jsem to házel před bránu a pak až zpětně jsem viděl, že to trefilo Péťu Hausera. Ještě se situace prověřovala na videu, ale necítil jsem nic. Myslím, že bychom s klukama dali dalšího,“ pokračoval.

Dvacítka porazila Švýcary 9:1, což se nečekalo. „Skóre vypadá hezky, ovšem v dalším zápase musíme udělat další krok. Bylo to velké, věřím, že další góly budou následovat v příštím utkání. Postup je super, doufám, že si odvezeme placku, ať máme hezké vzpomínky. Je to naposledy, co se vidíme, ať si to uděláme sladké,“ přál si Marcel Marcel. Je tomu zase blíž.