ONLINE: Česko - Švédsko 0:1. Národní tým ztrácí, Šapovaliv šanci nedal

Zápas, který může ukončit dlouhé čekání na medaili z juniorského mistrovství světa. Čeští hokejisté do 20 let po dominantním výkonu ve čtvrtfinále se Švýcary (9:1) hrají proti Švédsku o finále. Do boje o zlato nastoupili Češi naposledy v roce 2001. Sebevědomý výběr kouče Radima Rulíka touží po dlouhých letech postoupit a také vrátit Seveřanům jedinou prohru v základní skupině (2:3p). Blízko úvodní trefě byl Martin Ryšavý, ale první třetina se obešla bez gólu. Ve druhé části Češi přežili oslabení tří proti pěti, ještě předtím ovšem udeřil Ludvig Jansson. ONLINE přenos semifinálového utkání sledujte od 20:30 na iSport.cz!