Dojatý Rulík: Půlrok tvrdé práce. Na hráče jsem hrdý, na ledě nechali vše

Jaké jsou vaše první dojmy?

„Byl to úžasný zápas, pro nás všechny skvělý zážitek. Obrovská škoda, že nám tam něco nespadlo v první třetině, kdy jsme si vytvořili spoustu dobrých šancí. Až bych řekl vyložených. Jednou jsme trefili horní tyčku. Kdybychom tam skórovali, Kanada by určitě trochu znejistěla. První třetinu jsme vůbec nehráli špatně, ale stejně jsme po ní prohrávali 0:1. Udeřili v přesilovce, které měli nejlepší na turnaji.“

Pak šel ale váš výkon dolů, souhlasíte?

„Bohužel ano, ve druhé třetině byla Kanada jasně lepší. Do třetí třetiny jsme hru dost změnili. Pak to podle mě přineslo výsledek. Domácí se soustředili více na obranu, my jsme dominovali. Byli jsme jasně lepší. Měli jsme spoustu dobrých situací v útočném pásmu. Zaslouženě jsme se vrátili do zápasu. V prodloužení jsme mohli jet dva na jednoho, ale puk nám přeskočil hokejku. Dva na jednoho ujel soupeř a byl konec.“

Smolařem koncovky se stal Jiří Kulich, který se pak neubránil slzám.

„Jirka nás poslal vítěznou trefou do finále. Teď mu odskočil puk a... my mu to vůbec nezazlíváme, stane se to. Je to o milimetrech. Byla tu nádherná kulisa, skvělý zápas. Něco takového nehrajete každý den. Kluci tam nechali všechno. Byli jsme Kanadě důstojným soupeřem.“

Určitě se ve vás perou pocity. Které momentálně převládají?

„K mužstvu jsme přišli v červenci a hned jsme se chystali na srpnové mistrovství světa. Hráče jsme vůbec neznali, rychle jsme se orientovali. Od té doby je to nějaký půlrok. Za ten se udělal obrovský kus práce. Ne mojí, udělali ji ti kluci. Pocity jsou takové, že jsme za to rádi. Tohle byla naše filozofie. Na hráče jsem hrdý.“

Co jste v kabině řekl zdrceným hráčům?

„Jako realizační tým jsme promluvili postupně všichni. Klukům jsme pogratulovali. Pokusili jsme se na ně působit tak, ať nejsou zbytečně moc zklamání. Takový je prostě hokejový život. Aby si z toho vzali jen ty dobré věci. Kariéry mají rozběhnuté skvěle, tak aby toho využili.“

Nerad mluvíte o jednotlivcích, ale dovolte otázku na brankáře Tomáše Suchánka. Co na jeho výkony v celém turnaji říkáte? Po zásluze byl zvolen do All-Star týmu turnaje.

„Byl úžasnej! Vynikající kluk a skvělý brankář. Už v srpnu v Edmontonu zazářil, kdy jsme ve čtvrtfinále vyřadili Ameriku. To byla jeho velká zásluha. Teď na to navázal. Ač není draftovaný, má před sebou velkou budoucnost. Výborný gólman, který má opravdu správně nastavenou hlavu.“