Zimák s Kulichem: Pizzu už si před zápasem nedám. O finále se mi zdá

Na stříbrném juniorském šampionátu ohromil. V sedmi zápasech dal Jiří Kulich sedm gólů, dostal se do All-Star týmu turnaje. Stejně však byl po závěrečné siréně ve finále s Kanadou zklamaný. Už před odjezdem do Kanady hlásil, že vyráží pro zlato. A myslel to vážně. „Musím všechno vyhrát. I když třeba prohraju v kartách, jsem docela nepříjemnej. Klidně jsem schopný karty roztrhat, pohádat se. V tomhle jsem byl fakt upřímný,“ popisuje své nastavení v podcastu Zimák.

Když se expertů a skautů klubů NHL zeptáte, kdo je z českého týmu na MS dvacítek zaujal nejvíc, prakticky všichni vypálí jedno jméno. Jiří Kulich. Že turnaj odehrál s průměrem gólu na zápas? Fajn, ale jen o brankách jeho hra není. Je výborný bruslař, extrémně silný v soubojích. S mentalitou vítěze.

O to víc Kulicha mrzí ztráta puku v prodloužení finále s Kanadou, po níž javorové listy vstřelily vítěznou branku. „V hlavě mi to leží doteď. Vždycky, když jdu spát, tak se mi to vybaví a lituju toho. Ale stalo se, už to nevrátím. Byl jsem z toho hodně špatný. Když jsem viděl, že dávají gól, chvíli mi to ani nedošlo. Přišlo to až po dvou, třech sekundách. To jsem si uvědomil, že jsem to fakt podělal,“ popisuje.

O čem dalším v Zimáku Kulich mluvil?