Pět hvězd týmu zpod Tater. Nejmladší střelec Slovenska či fantom v brance

Zlomový bodem bylo pro nadějného brankáře minulé mistrovství. Do slovenského výběru se dostal dodatečně, začal jako trojka a navíc bojoval po většinu času s nemocí. Nakonec se dokázal se vším vypořádat a v brance dostal šanci, kterou už nepustil. Přestože Slovensko vypadlo ve čtvrtfinále, stal se nejlepším gólmanem turnaje. Díky skvělým výkonům si ho pak na draftu vybralo ve druhém kole Chicago. V probíhající sezoně zdokonaluje své dovednosti v americké USHL.

Útočník Vancouver Giants stihl kvůli zranění v předsezonním kempu odehrát v aktuální sezoně pouze pět zápasů. Na svůj třetí juniorský šampionát je ale připravený, což je pro výběr kouče Ivana Feneše skvělá zpráva! I když na předchozích dvou nezazářil, měl by na nynějším turnaji patřit k lídrům. Týmy NHL si Honzeka všimly především díky výkonům v rodném Trenčíně a minulý rok ve WHL, kde ve 43 utkáních zaznamenal 56 bodů (23+33). Calgary si ho vybralo na draftu 2022 jako šestnáctého.

Draft 2022 byl pro slovenský hokej jak z říše snů. Jedničkou byl Juraj Slafkovský a dvojkou Šimon Nemec. Třetím hráčem země pod Tatrami, který přišel na řadu, byl na 26. místě právě Mešár. Pravé křídlo v Göteborgu nastupuje už do třetího mistrovství. Na minulém šampionátu zaznamenal víc než bod na zápas, když v pěti zápasech vstřelil dva góly a přidal čtyři asistence. V současném ročníku měl svůj um rozvíjet v AHL. Na farmě si ale připsal pouze dva starty a většinu času tráví v OHL v dresu Kitchener Rangers.

Poprvé na sebe výrazně upozornil ve slovenské nejvyšší soutěži v roce 2021, když se v 15 letech stal jejím nejmladším střelcem. Svůj potenciál ukázal i na mistrovství světa osmnáctek. Na turnaji posbíral 13 bodů (8+5) a dostal se do All-Star týmu. Není tedy divu, že na posledním draftu byl nejlepším Slovákem. St. Louis si Dvorského vybralo na desáté pozici. V aktuální sezoně začínal nejprve ve švédském Oskarshamnu, kde ale i vzhledem ke špatným výkonům týmu, dostával čím dál méně prostoru. Proto Skandinávii opustil a vydal se do OHL.

Adam Sýkora

Útočník farmářského Hartfordu se už zúčastnil dvou předchozích mistrovství a ve Švédsku bude plnit roli kapitána. Většinu sezony 2022/23 ještě strávil ve slovenské extralize, kde nastupoval za Nitru. V základní části zaznamenal 21 bodů (8+13) v 31 zápasech. Následně se přesunul do AHL, kde stihl odehrát i s play off šest duelů. V NHL patří New Yorku Rangers, kteří si Sýkoru vybrali na draftu 2022 ve druhém kole.