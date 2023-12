Kulich: Nečasův rekord? Od toho tu nejsem… Už jsem se musel trefit

Oproti zápasu se Slováky může panovat spokojenost?

„Určitě je to super pocit. Vyhráli jsme, ale je ještě pořád na čem pracovat. Musíme si ukázat věci na videu a musíme přepnout hlavy, protože zápasy jdou hrozně rychle za sebou.“

Kde jste viděl zlepšení?

„Asi v tom, že jsme dávali rychle puk od hokejky. Všichni jsme spolu mluvili na ledě i mimo něj a bylo to daleko lepší než zápas před tím.“

Norové na začátku trochu kousali. Co jste si řekli po první třetině?

„My jsme čekali, že budou tvrdí, že budou hodně dohrávat a mít agresivní forček. Byli jsme na to ale připravení a myslím, že jsme začali slušně. Samozřejmě nějaké chybičky přišly, ale to se stává. Pak už jsme se dostali do naší hry a bylo to dobré.“

Cítil jste, že jako lídr to musíte brát trochu na sebe?

„Cítil jsem, že už se musím trefit. V jedné přesilovce jsem měl asi pět střel, u kterých jsem si myslel, že už dávno měly skončit gólem. Bohužel neskončily, ale pak jsem do brány konečně něco procedil.“

Asi je velkou úlevou, že góly začaly padat?

„Samozřejmě. Je to úleva i pro celý tým, že se střelecky zadařilo, a posune nám to hlavu.“

Co říkáte na dva hattricky v jednom utkání?

„Je to krásné. Šalina (Šalé) si hattrick zaslouží. Je to skvělý kluk a ví, kam vystřelit.“

Nemotivovali jste se s Edou na střídačce navzájem?

„Ne, vůbec. (usměje se)“

Skvěle zahráli i kluci, kteří byli první zápas mimo soupisku. Pomohli hodně?

„Určitě. Přinesli hodně energie. Myslím, že všichni tam nechali sto procent.

Víte, že jste překonal v součtu bodový rekord Martina Nečase z mistrovství světa juniorů?

„Fakt jo? (směje se) Tak to nevím. Je to hezké, ale nejsem tady od toho, abych překonával nějaké individuální rekordy.“

Co bude klíčové do dalšího duelu, který odehrajete s USA? Nepochybně to bude jiná úroveň.

„Jo, to víme. I kvůli tomu musíme být na zápas co nejlépe nachystaní. Teď po výhře ještě chvíli odpočineme, ale od čtvrtka už musíme být zase ready.“

Tabulka české skupiny B 1. Slovensko 2 2 0 0 0 9:2 6 2. Česko 2 1 0 0 1 10:7 3 3. USA 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Švýcarsko 1 0 0 0 1 0:3 0 5. Norsko 2 0 0 0 2 2:12 0