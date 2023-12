Sapoušek: Věřili jsme si, to byl největší rozdíl. Můžeme hrát s nejlepšími

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Proti Američanům se dokázal na turnaji poprvé gólově prosadit. Po souhře s Eduardem Šalém poslal Robin Sapoušek český tým do dvaceti let do vedení 3:2. Nadějný výsledek bohužel Češi neudrželi a podlehli Spojeným státům 3:4 po samostatných nájezdech. „Osobně jsem rád, že jsme s nimi vydrželi hrát celý zápas,“ pochvaloval si střelec třetí branky.

I přes prohru nejlepší výkon na turnaji. Jak hodnotíte dnešní zápas?

„Osobně jsem rád, že jsme s nimi vydrželi hrát celý zápas. Myslím, že to od nás bylo povedené. Motivuje nás to, abychom další duely vyhrávali. Bohužel nájezdy už jsou loterie.“

Dodal vám zápas potřebné sebevědomí do dalších bojů se silnými soupeři?

„Ano, to určitě. Bylo super, že jsme si dokázali, že můžeme hrát i proti nejlepším týmům.“

Co jste změnili po první třetině, která herně nevyšla?

„Už jsme se pak nebáli hrát a zbytečně neodpalovali puky. Věřili jsme si, to byl největší rozdíl. Věděli jsme, že s nimi můžeme hrát.“

Byl to pokyn i od trenérů, abyste se kotoučů zbytečně nezbavovali?

„Určitě. Nebát se hrát, dělat své věci a věřit v sebe.“

Důležité bylo, že jste soupeře nepouštěli do přesilových her. V čem nastalo zlepšení?

„Bylo to zlepšeným bruslením. Když máte lepší pohyb, nemáte tolik faulů. Hrát v oslabení proti takhle dobrému týmu je těžké.“

Těžkou situací bylo oslabení v prodloužení. Co hrálo největší roli, že se vám ho podařilo ubránit?

„Je tam hrozně moc prostoru, jak je to v prodloužení. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci. Bylo to hodně o komunikaci.“

Dal jste první gól na turnaji. Dodá to potřebné sebevědomí?

„Je to pomoc. Nechci si to ale moc dávat do hlavy a hrát pořád stejně.“

Oslavoval jste ale hodně.

„Měl jsem strašnou radost. Miluju pocit, když vidím puk v brance. Měl jsem nějaké šance, takže byla jen otázka času, kdy to tam padne. Jsem moc rád.“

Je spolupráce s Matyášem Melovským a Eduardem Šalém ta, která vám nejvíc vyhovuje?

„Tady můžete hrát s každým. Spoluhráče si nějak nevybírám, nezáleží mi na tom. Určitě ale mezi sebou chemii máme.“

Jak to v lajně máte s pozicí středního útočníka? Jednou tam jste vy a jednou Matyáš Melovský.

„Občas to děláme tak, že kdo je první vzadu, hraje centra. Máme to trochu namixované a je v tom i naše výhoda.“

Je to dobré i pro vhazování?

„Občas jo, když má někdo z nás buly na silnější straně, tak se můžeme prohodit. To nám hodně pomáhá.“