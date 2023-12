Melovský po Švýcarsku: Trenéři nám dali v šatně zaslouženě kartáč

Jiří Kulich skóruje na MS do 20 let proti Švýcarsku • IIHF/CHRIS TANOUYE SHARE

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Na MS hokejistů do 20 let zatím plnil roli nahrávače a jinak tomu nebylo ani v posledním utkání ve skupině. Dvěma asistencemi pomohl Matyáš Melovský porazit v boji o třetí místo ve skupně Švýcarsko 4:2. Výkon českého týmu ale ideální nebyl. „Trenéři nám řekli, ať se probereme, začneme bruslit a srážet se. Povedlo se to tak z 50 procent. Začali jsme hrát lépe, víc bojovat. Pořád to ale nebylo ono,“ hodnotil šikovný útočník.

Nakonec to byl možná těžší zápas, než se ze začátku zdálo?

„My jsme se trápili celé utkání a nehráli jsme, jak jsme chtěli. Nakonec jsme to ubojovali, za což jsem rád, ale příští zápas to určitě musí být lepší, jinak nemáme šanci.“

Komplikací mohlo být i neproměňování šancí?

„Měli jsme tam pár brejků. Gól jsme z toho nedali, ale to se občas stává. Musíme pokračovat a vytvořit si šancí víc.“

Co vám říkali trenéři po vyrovnání Švýcarska na 2:2?

„No... hledám slova, jak to říct slušně. Prostě nám dali v šatně zaslouženě kartáč. Řekli nám, ať se probereme, začneme bruslit a srážet se. Povedlo se to tak z 50 procent. Začali jsme hrát lépe, víc bojovat. Pořád to ale nebylo ono.“

Kdo si vezme slovo v kabině, když se nedaří?

„Převážně kluci, co už hráli minulý rok. Jirka Kulich, Tomáš Hamara nebo Matyáš Šapovaliv. Oni mají zkušenosti, takže nám řeknou, co máme dělat a co musíme zlepšit.“

Do čtvrtfinále teda bude zapotřebí jiný výkon?

„Určitě. Pokud budeme předvádět, to co proti Švýcarům, tak si myslím, že moc šancí mít nebudeme.“

Osobně teď máte na turnaji sedm nahrávek a žádný gól. Role asistenta vám tedy sedí?

„Je to tak. Minulou sezonu jsem měl v klubu 58 bodů a z toho šest gólů, takže já jsem spíš nahrávač. Moc střelec nejsem, ale byl bych rád, kdyby tam taky něco spadlo.“

Máte takovou roli i v přesilovce? Hledat křižným pasem Jiřího Kulicha?

„Jo, Kulda má výbornou střelu, to všichni víme. Pokud je volný, snažíme se mu to nahrávat. Soupeři to ale ví taky, takže se na něj připraví. Musíme umět najít i jinou variantu a využít toho, kdo je volný.“

Robin Sapoušek musel z utkání odstoupit. Máte o něm zprávy?

„Nemáme. Jediné co vím je, že odstoupil.“

Co říkáte na průnik Tomáše Galvase před rozhodujícím gólem?

„On je hrozně sebevědomý, i přes to, jak je mladý. To, co předvedl, jen ukazuje, jak je to výjimečný hráč. Klobouk dolů.“

Dorazilo míň lidí, ale česká skupinka za brankou byla hlučná. Vnímali jste podporu?

„Je to super. Lidi tady moc nechodí, ale je fajn, když tu je český kotel. Máme podporu a je to něco jiného, než hrát před prázdnou halou.“

Jiné to možná bude ve Scandinavium aréně, kde budete hrát čtvrtfinále.

„V to doufám. V druhé hale jsem koukal hlavně na zápasy Kanaďanů a Švédů. Lidí tam chodí víc, takže doufám, že jich tam bude hodně.“

Přesun nebude dělat problém?

„Ne, je to jen pár minut cesty navíc. To nic neovlivní.“

Budete nějak s týmem slavit Nový rok?

„Myslím si, že máme naplánovaný přípitek. Nevím tedy v kolik. Možná spíš dřív, ať jdeme brzy spát a ať si odpočineme.“