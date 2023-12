Utrápená česká výhra: důrazná řeč, ztráta útočníka. GM z NHL pod palbou

Jiří Kulich skóruje na MS do 20 let proti Švýcarsku • IIHF/CHRIS TANOUYE SHARE

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Do čtvrtfinále juniorského MS půjde česká dvacítka s výhrou. V závěrečném boji ve skupině porazila po nepřesvědčivém výkonu v souboji o třetí místo Švýcary 4:2. Rozhodující gól dal Jiří Kulich, který doklepl puk do odkryté branky po individuální akci Tomáše Galvase. „Čekali jsme dlouho, abychom našli klíč k vítězství. Zkomplikovali jsme si to i sami,“ hodnotil duel český kapitán.

Z kontrolovaného utkání zbytečné drama. I tak by se dal shrnout výkon českých juniorů. Do zápasu vstoupili dobře a Švýcary do ničeho nepouštěli. Ve druhé třetině pak po skvělé souhře mezi Kulichem, Becherem a zakončujícím Sapouškem do prázdné branky odskočili do vedení 2:0.

Do branky i počtvrté naskočil Michael Hrabal a v první polovině nebyl pod palbou nebezpečných střel, jako v utkání se Spojenými státy. Švýcaři se k zakončení příliš nedostávali a čeští junioři kontrolovali hru.

Jenže pak přišla situace, kdy útočník Simon Meier zavážel kotouč do pásma a vyzkoušel pozornost českého brankáře. Ten situaci podcenil a puk si srazil na přední tyč za záda. „Určitě se to stane. Jestli on udělá jednu chybu, tak každý hráč, který byl předním, udělal dvě nebo tři. Je to jenom víc vidět. V závěru chytal fantasticky a podržel nás v klíčových momentech,“ neházel vinu na Hrabala trenér Patrik Augusta.

Během komerční přestávky pak český trenér důrazně promlouval ke svým svěřencům. Efekt to ale nepřineslo a špatnou polovinu druhé třetiny zakončili Češi obdrženým gólem v poslední minutě na 2:2.

Přitom mohlo být vše jinak. Čeští mladíci si vytvářeli spoustu brankových příležitostí, ale trápila je mizerná koncovka. „Hráli jsme to trochu na krásu. Byly tam přihrávky do prázdné brány, místo toho, abychom se tlačili do zakončení,“ poukázal na nedostatky Augusta.

Trápil se i Jiří Kulich. Kapitán dvacítky se snažil pálit téměř z každé pozice, která k zakončení vybízela, ale překonat Alessia Beglieriho se mu nedařilo. „Šlo to propálit. V takových šancích se nemůžu mýlit, ale bohužel někdy takové zápasy jsou,“ říkal sebekriticky.

Nakonec se přece jen dočkal a poslal za soupeřova brankáře parádní přihrávku Tomáše Galvase. „Je vidět, že je zdravě drzý. Má výborný pohyb a tenhle gól rozhodl utkání,“ chválil nejmladšího hráče výběru hlavní kouč.

Plusem do vyřazovacích bojů může výborná disciplína, která se s průběhem turnaje zlepšuje. Přesilovou hru dopřáli junioři Švýcarům pouze dvakrát.

Po slušných návštěvách z posledních dvou zápasů se situace v hledišti vrátila k úvodu turnaje. Lidí bylo pomálu a utkání provázela spíše komorní atmosféra, kterou přerušily jen švýcarské zvony a menší česká skupinka za brankou, která se mančaftu snažila dodat potřebnou energii. „Lidi tady moc nechodí, ale je super, když tu český kotel je a máme podporu,“ děkoval podporovatelům Matyáš Melovský.

Jeden návštěvník v aréně byl ale mimořádný. V sekci scoutů seděl generální manažer Nashvillu Barry Trotz, který coby trenér dovedl ke Stanley Cupu Washington v roce 2018.

Musel se mít ale na pozoru. Při zapisování si zajímavých jmen ho málem zasáhl kotouč, který po teči vyletěl ze hřiště.

Velkou komplikací je zranění Robina Sapouška, který si v ostrém souboji ve druhé třetině poranil rameno. „Za mě to byl neodpískaný faul. Uvidíme, jaké bude finální rozhodnutí doktora, ale nevypadá to dobře,“ řekl zklamaně Augusta.

Tušení českého kouče se večer ukázalo jako správné, útočník už v turnaji pokračovat nemůže. Na soupisce českého týmu ho nahradil forvard Matěj Maštalířský. Pro reprezentaci je to už druhá ztráta. Tou první byl hned po úvodním zápase obránce Adam Jiříček.