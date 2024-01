Jiříček o oslavě, která naštvala Kanaďany. I o bráchovi: Vrátí se lepší

Když dvacítka ve čtvrtfinále vyřadila zámořskou velmoc, on se to dozvěděl při rozbruslení. Zvedl ruce a začal jásat. „Je pravda, že spoluhráči z Kanady z toho nebyli nadšení, diplomaticky řečeno,“ usmívá se obránce David Jiříček, opora Columbusu a hrdina loňského mistrovství, který chvíli před koncem zachránil semifinále právě se Švédy. S nimi se v bojích o finále utká dnešní výběr (od 15 hodin). Jiříček pro deník Sport a web iSport.cz rozebírá šance i smůlu jeho mladšího bráchy…

Sám si na dvacítkách zahrál třikrát, naposledy výrazně pomohl ke stříbru. Se seniorským výběrem vyválčil bronz. Pro český hokej David Jiříček (20) dýchá. „Je hrozná škoda, že u toho nemůže být brácha. Ale všechno zlý k něčemu dobrý. Podle mě se vrátí ještě lepší a silnější,“ hlásí o Adamovi, jenž kvůli zraněnému kolenu přijde o zbytek sezony.

Co říkáte na postup dvacítky do semifinále?

„Mám obrovskou radost! Jestli správně počítám, je to potřetí za sebou, co jsme v bojích o medaili. Což je super. Nejdřív jsme porazili ve čtvrtfinále Ameriku, jak se to hrálo v létě. Potom Švýcarsko a teď Kanadu. Takže je paráda, že jsme dokázali zdolat top týmy. Koukal jsem se na i na Hlinka Cup naposledy, když hrál brácha (Adam), to jsme ve finále hráli s Kanadou naprosto vyrovnanou partii.“

I když nakonec to nevyšlo.

„O kousek. Ale byl to pěkný hokej. Takže jsem moc rád, že se úspěchy pomalu dostavují. Určitě je vidět nějaká práce v minulých letech. Protože dlouhé roky předtím jsme se nemohli dostat přes čtvrtfinále, a teď to třikrát za sebou vyšlo. Což je velký úspěch. I když pozor, pořád není konec turnaje! Pochopitelně klukům držím palce, ať to dotáhnou až ke zlatu!“

Jak vzniklo to vaše vítězné kolečko při rozbruslení v NHL?