Okolo Hradce! Pětibodový živel řídil český rekord na MS U20: Speciální

Čeští junioři se radují z branky do sítě Kazachstánu • IIHF

Čeští junioři oslavují branku do sítě Kazachů • IIHF

PŘÍMO Z OTTAWY | Nasázel hattrick, přidal dvě asistence. Vojtěch Hradec se stal spolu s Jakubem Štanclem ve druhém českém zápase na MS U20 noční můrou bezmocných Kazachů. Při demolici 14:2 oba zazářili pěti body, tři branky zvládl ještě také Matěj Maštalířský. „Speciální pro každého z nás, zvlášť v tomto dresu,“ poukázal prvně jmenovaný talent z Mladé Boleslavi během rozhovoru na státní znak na hrudi. V týmu zapadl do úlohy lídra.

Co se od něj čeká, jste tušili už před turnajem. Vojtěch Hradec byl do poslední chvíle silným účastníkem výběrového řízení na post reprezentačního kapitána. Nakonec mu realizační tým připíchl písmeno „A“ pro asistenta. Mužstvo vede hlavně herním projevem a produktivitou.

Po posledním přípravném turnaji před mistrovstvím světa si důležitost mladoboleslavského klenotu chválil trenér Patrik Augusta. „Většinou nerad jmenuji, ale Sikora a Hradec byli fantastičtí. Dokázali dominovat s top soupeři, ostatní se přidali,“ pověděl kouč po zvládnuté akci ve Finsku.

Kazachstán k elitě určitě nepatří. Přesto Hradec se Sikorou v utkání proti trpaslíkovi naznačili vysoké osobní možnosti. Extrémně úderná druhá formace dosáhla na sedm branek, nabrala sebedůvěru.

„Hrozně jsme si to užili! Naše lajna si sedla. Doufáme, že budeme stejně pokračovat. Na oslavu není prostor, máme brzy další zápas. Připravíme se,“ nabádal Hradec, který nechtěl čtrnáctigólový příděl ani rekordní vítězství na šampionátu moc zveličovat.

Junioři si uvědomují, že turnaj se rozsekne v jiných zápasech. Jistota čtvrtfinále a postupně rostoucí úroveň soupeřů ovšem nabízí atraktivní vyhlídky. Slovensko v neděli prověří, kudy se Češi ubírají. A pak přijdou na řadu Švédové. Hradec bude mířit na další zápisy do statistik.

„Mám z nich pochopitelně radost, sebevědomí pomohou. Ale je důležité, že máme ze dvou zápasů výhry. S nimi půjdeme do derby. Každý v týmu je dostatečně zkušený, aby si nedovolil být v oblacích,“ rozebral produktivní centr psychologickou stránku věci.

Podcenění by hrozit nemělo. V duelu s Kazachy Češi šlapali do posledních sekund, hnali se za dalšími brankami. Vysoko napadali, dohrávali souboje. Zkrátka nechtěli zabřednout v letargii. „Říkali jsme si, že půjdeme do zápasu pořád naplno, abychom se připravili na Slovensko,“ přikývl pětibodový fantom až exhibičního klání.