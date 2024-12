Kazachstán - Česko 2:14. Rekordní výhra juniorů na MS a tři hattricky

Čeští junioři se radují z branky do sítě Kazachstánu • IIHF

Petr Sikora uklízí puk do prázdné švýcarské branky • ČTK / AP / Spencer Colby

Gólové smršti předcházel výtečný zákrok na velké akci debutujícího brankáře Jana Kavana. Po obrovské chybě Adama Jiříčka se musel gólman Prostějova za stavu 0:0 vytáhnout proti unikajícímu Kirillu Lyjapunovovi, který zkoušel procpat v oslabení kotouč do klece po ledě. Náročnou práci Kavan zvládl, parťáci mu záhy vrátili službu dvěma slepenými góly.

Po vstupní trefě volného Matěje Mašťalířského trvalo Česku pouhých šest sekund, než odskočilo do dvoubrankového náskoku. Po buly ve středním pásmu se zorientoval Petr Sikora, později zakončil únik s Jakubem Štanclem. Junioři neustávali v nastoleném tempu, hluboko napadali a postupně přidávali další zářezy.

Velkou komplikací se nestalo ani oslabení tři na pět. Kazašský prapor ve znásobené přesilovce sice pozvedl Lyjapunov, ovšem ne na dlouho. Mezi 23. a 33. minutou Češi jalovému sokovi nasypali osm gólů a dostali se na 12 tref.

V tu chvíli sahali po rekordním rozdílu v rámci samostatného působení na světových šampionátech kategorie do 20 let. Ve třetí části si cestu za přepisem kronik zkomplikovali, když skóroval Alexander Kim. Ten tak do nebe volající ztrátu stáhl „aspoň“ na deset branek.

Jenže trpaslíkovi v utkání s dobře organizovaným národním týmem nepomohlo ani dvojí střídání brankářů. Nějaký vzdor sice našli po oddechovém čase, který však z jejich pohledu přišel příliš pozdě. Zápas se tak v zásadě dohrával. V 59. minutě ještě udeřili Štancl s Hradcem. Rekord je tak na světě! Čeští hráči navíc s jistotou pronikli do čtvrtfinále.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:34. Ljapunov, 41:29. Kim Hosté: 05:45. Maštalířský, 05:51. Sikora, 11:01. Dvořák, 14:45. Hradec, 22:54. Jecho, 24:10. Maštalířský, 25:09. Štancl, 27:25. Maštalířský, 29:17. Štancl, 29:32. Novotný, 31:35. Hradec, 32:05. Čihař, 58:18. Štancl, 58:49. Hradec Sestavy Domácí: Nikitin (12.–28. Dudarkijev) – Žusupbekov (C), Bolšedvorskij, Orazov, Rešetko, Šakšakbajev, Šipilin, Ibragim, Bejlakov – Ljapunov, Bejsembajev, Simonov (A) – Kim (A), Ruslanulij, Nurkenov – Alibek, Migunov, Kankin – Sitnikov, Gross, Sarkenov. Hosté: Kavan (Hrabal) – Galvas, Husinecký, Dvořák, Jiříček, Fibigr, Port, Kočí – Šalé (C), Felcman, Maštalířský (A) – Sikora, Hradec (A), Štancl – Čihař, Holinka, Jecho – Kos, Petr, Židlický – Novotný. Rozhodčí Ansons, Vikman – Durmis, Wyonzek Stadion