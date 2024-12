ONLINE: Česko - Slovensko 4:1. Šalé svým druhým gólem zvyšuje skóre

Slovenská hokejová reprezentace do 20 let • IIHF / www.iihf.com

Sotva den poté, co čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let zničili Kazachstán 14:2, jdou znovu do akce. Od 23 hodin výběr kouče Patrika Augusty měří síly se Slovenskem, které naposledy porazilo Švýcarsko 2:1. V pikantním souboji už Češi nemohou příliš myslet na historickou kanonádu proti Kazachům, poslední střet se Slováky na šampionátu skončil prohrou 2:6. Přidá parta kolem kapitána Eduarda Šalého i třetí výhru? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.