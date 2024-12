Změna, junioři staví na podpoře beků. Porta školil i Gudas, velení má Šmíd

Čeští junioři se radují z branky do sítě Kazachstánu • IIHF

Pořád platí, že základem podstatného jména obránce je sloveso bránit. Přesto se sport na bruslích posunul a na mezinárodní scéně uspějí jen ti, kteří dokážou beky vytěžit v přechodové fázi i při následném pobytu před gólmanem soupeře.

Absolutní bezstarostnost Tomáše Galvase, kterou mnohokrát prokázal už v extraligovém Liberci, tvrdé bomby Jakuba Dvořáka s Adamem Jiříčkem nebo ukázkové žabičky, co skáčou do brankoviště z čepele Vojtěcha Porta. To všechno je nadstavba, která dříve scházela. Pod velením asistenta Ladislava Šmída se navíc spojuje s poctivostí a pozorným dodržováním defenzivního systému.

„Celou dobu nám říká, abychom byli aktivní na modré čáře a neodpalovali puky,“ zdůraznil koncepční práci nového odborníka na střídačce dvacítky Port. „Snažíme se toho držet. Být blízko soupeři, zbytečně neustupovat.“

Lekce o efektivním návratu naději z Western Hockey League