Pavouk MS U20: Na koho narazí Česko ve čtvrtfinále? Ve hře tři soupeři

Čeští hokejisté si na mistrovství světa s přehledem zajistili postup do čtvrtfinále, když v posledním utkání skupiny B bojovali o první místo. Švédsku ovšem podlehli 2:4, takže skončili druzí. Na koho narazí v boji o semifinále? Bude to někdo z trojice: Finsko, Kanada a USA. Kdo to nakonec bude, o tom rozhodne právě noční souboj zámořských výběrů.