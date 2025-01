Proč ani tentokrát neklaplo zlato? Chybějící síly i trápení v zakončení

PŘÍMO Z OTTAWY | Pozitivní signál! Čeští junioři už zase pravidelně spadají ke špičce účastníků mistrovství světa. Drobná hořká pachuť? Že se jim ani na čtvrtý pokus nepodařilo semifinálovou návštěvu přetavit v zisk toho nejcennějšího, co hokejový šampionát mladíků nabízí. V Ottawě týmu trenéra Patrika Augusty roztrhali zlatý sen Američané, od titulů na přelomu let 2000 a 2001 tak Česko stále čeká na hrdiny, kteří vytáhnou vlajku s modrým klínem úplně nejvýš. Deník Sport a web iSport.cz vybral důvody, proč k tomu tentokrát nedošlo.

Jak dávalo Česko ve skupinové fázi branky s naprostou lehkostí, proti Američanům vyvstal opačný obrázek. Mohl za to vynikající brankář Trey Augustine, který v největší příležitosti zastavil Adama Jecha, proti stejnému útočníkovi mu pomohla ještě tyč. Jenže mančaft kolem kapitána Eduarda Šalého sbíral celkově jen málo příležitostí. Když už se k nějaké dostal, chyběla zajímavější rána, která by hnula s osudem. Třeba expres Adam Židlický mohl průniku využít hned několikrát.

Štěstí

Nepopulární faktor. Nedá se vyčíslit ani spočítat, můžete jen dělat maximum, aby do hry vstupoval minimálně. Stejně v ní ale vždycky bude. Čtvrtfinále před nenávistnou atmosférou se rovněž mohlo lámat na obě strany, Češi jen stáli na té správné, což se o bitvě se Spojenými státy říct nedá. Jaký by byl příběh zápasu, kdyby jedna z prvních střel namísto tyčky našla síť? Nastal by obrat, pakliže by Jechův bekhend mířil o deset čísel výš? Brána za zlatem se odemkla a zase zabouchla.