Předplatné

Dánové jsou klíč ke čtvrtfinále. Češi nastoupí s Maříkem v brance, ale ještě bez Mrtky

Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Kanadě
Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti KanaděZdroj: ČTK / AP / Christopher Katsarov
Český útočník Matěj Kubiesa v zápase proti Kanadě
Vojtěch Čihař uhání s pukem v zápase proti Kanadě
Český obránce Max Pšenička během úvodního zápasu mistrovství světa hráčů do 20 let
Kanadští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Česku
Václav Nestrašil se řítí sám na kanadského gólmana
Český kapitán Petr Sikora v další velké šanci před kanadským brankářem
Kapitán české dvacítky Petr Sikora v duelu s Kanadou
15
Fotogalerie
Pavel Bárta
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Z těžkého startu proti Kanadě odešli čeští junioři s porážkou, ale hlavami vzhůru. Den po něm je čeká na mistrivství světa v Minneapolisu střetnutí s Dánskem, které na úvod padlo s Finskem. „I když jsme říkali, že s Kanadou to byl dobrý zápas, našla se tam spousta věcí, které musíme do dalších utkání zlepšit. Nejen systémových, ale i individuálních. Pokusím se na první duel navázat,“ řekl trenér Patrik Augusta po dopoledním rozbruslení. Program MS do 20 let ZDE >>>

Pro dvacítku bude utkání klíčem k postupu do čtvrtfinále, potřebuje vyhrát. „Máme pořád na čem pracovat. Podíváme se na přesilovky, oslabení i hru pět na pět. Pokusíme se je zase zlepšit, chceme být každým dnem o krůček lepší,“ pokračoval kouč juniorské reprezentace.

Sestavy se změny týkat nebudou. Jen místo Michala Oršuláka, který nastoupil proti Kanadě, se postaví mezi tyče Matyáš Mařík. „Orši toho měl dost, bylo to pro něj těžké utkání, nechceme ho utavit dvěma zápasy po sobě. Jinak by sestava měla zůstat stejná,“ prozradil Augusta.

Video placeholder

Na led vyjeli při rozbruslení všichni, včetně dosud nezapsaných hráčů. Do hry nezasáhl obránce Radim Mrtka, ale do tréninku se zapojil a s asistentem Pavlem Trnkou si přidával, ještě když většina ostatních odešla z ledu. Do utkání s Dánskem ale ještě nenastoupí. „Mluvil jsem s ním a budeme to směřovat k zápasu s Finskem,“ prozradil trenér reprezentace.

Zdůraznil i důležitost dalšího zápasu. Dánové prohráli s Finy 2:6, ale nečeká se lehký zápas. „Musíme se dobře nachystat, protože tady jsou jen kvalitní soupeři. Jde o klíčové utkání turnaje, o postup do čtvrtfinále. Čím déle se bude hrát bez branek, tím větší to bude voda na jejich mlýn. Dánové hrají houževnatý hokej, proti Finům dohrávali souboje, jsou fyzičtí. My na to musíme být nachystaní, jako jsme byli připraveni na první duel,“ připomněl Augusta.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110006:23
2Kanada110007:53
3Lotyšsko000000:00
4Česko100015:70
5Dánsko100012:60

    Začít diskuzi

    Hokej 2025

    Česká hokejová reprezentace
    Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů