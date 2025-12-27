Dánové jsou klíč ke čtvrtfinále. Češi nastoupí s Maříkem v brance, ale ještě bez Mrtky
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Z těžkého startu proti Kanadě odešli čeští junioři s porážkou, ale hlavami vzhůru. Den po něm je čeká na mistrivství světa v Minneapolisu střetnutí s Dánskem, které na úvod padlo s Finskem. „I když jsme říkali, že s Kanadou to byl dobrý zápas, našla se tam spousta věcí, které musíme do dalších utkání zlepšit. Nejen systémových, ale i individuálních. Pokusím se na první duel navázat,“ řekl trenér Patrik Augusta po dopoledním rozbruslení. Program MS do 20 let ZDE >>>
Pro dvacítku bude utkání klíčem k postupu do čtvrtfinále, potřebuje vyhrát. „Máme pořád na čem pracovat. Podíváme se na přesilovky, oslabení i hru pět na pět. Pokusíme se je zase zlepšit, chceme být každým dnem o krůček lepší,“ pokračoval kouč juniorské reprezentace.
Sestavy se změny týkat nebudou. Jen místo Michala Oršuláka, který nastoupil proti Kanadě, se postaví mezi tyče Matyáš Mařík. „Orši toho měl dost, bylo to pro něj těžké utkání, nechceme ho utavit dvěma zápasy po sobě. Jinak by sestava měla zůstat stejná,“ prozradil Augusta.
Na led vyjeli při rozbruslení všichni, včetně dosud nezapsaných hráčů. Do hry nezasáhl obránce Radim Mrtka, ale do tréninku se zapojil a s asistentem Pavlem Trnkou si přidával, ještě když většina ostatních odešla z ledu. Do utkání s Dánskem ale ještě nenastoupí. „Mluvil jsem s ním a budeme to směřovat k zápasu s Finskem,“ prozradil trenér reprezentace.
Zdůraznil i důležitost dalšího zápasu. Dánové prohráli s Finy 2:6, ale nečeká se lehký zápas. „Musíme se dobře nachystat, protože tady jsou jen kvalitní soupeři. Jde o klíčové utkání turnaje, o postup do čtvrtfinále. Čím déle se bude hrát bez branek, tím větší to bude voda na jejich mlýn. Dánové hrají houževnatý hokej, proti Finům dohrávali souboje, jsou fyzičtí. My na to musíme být nachystaní, jako jsme byli připraveni na první duel,“ připomněl Augusta.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|7:5
|3
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|0
|1
|5:7
|0
|5
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0