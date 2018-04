Šance mladíků na MS? Jsou tady od toho, ale musí se předvést, řekl Jandač

Mládí má své místo v týmu, musí se však náležitě ukázat. Trenérský štáb národního týmu chce dát v přípravě před mistrovstvím světa velký prostor mladým reprezentantům, ale čeká od nich solidní výkon. Kouč Josef Jandač si po první výhře pochvaloval ofenzivní práci, u té defenzivní ale zůstával nespokojený. „Byla radost se na ně dívat, nicméně chyby dozadu byly u mladíků a nejen u nich vidět,“ řekl lehce nespokojený český lodivod.

Jak se vám hodnotí první přípravný zápas, který váš výběr vyhrál, před mistrovstvím světa?

„První třetina byla dobrá, potom už to bylo horší. Začali jsme tam trošku kupit chyby. Myslím si, že po první dvacetiminutovce přišlo takové to menší české uspokojení. Soupeř potom následně vysunul forček a začali jsme chybovat. Švýcaři od nás dostávali laciné puky a možná jen díky tomu, že naše chyby řešili dost nešikovně, z toho nebylo větší drama. Zkušenější soupeř by nás nejspíš trestal.“

Do střetu se Švýcary jste nasadil spoustu mladých hráčů, ze kterých byla od začátku vidět chuť a zápal. Nicméně potom i oni začali dělat chyby. Co byste tedy řekl k vašim mladým puškám?

„Cítil jsem na nich lehkou nervozitu. Kluci měli dobrý pohyb a věci směrem dopředu. Trošku mi to připomínalo severoamerický výběr, který hrál na Světovém poháru. Byla radost se na ně dívat, nicméně chyby dozadu u nich byly vidět. Já si myslím, že tohle máme pořád v povaze. V první třetině dobře nastoupíme, máme skvělý věci a momenty. Stav 2:0 byl však málo na to, co jsme předváděli na začátku zápasu. Potom upadl náš hlad po gólech a začali jsme situace přehrávat. Místo toho, abychom je řešili s tlakem a důrazem do branky, začneme šance přehrávat. Soupeř najednou může ožít a už je to jiné. Následně už to bývá jen o tom, aby kluci byli dost sebevědomí a inkasovaný gól je nemohl položit.“

Budete chtít přeci jen těmto mladíkům dát co největší prostor, aby se ukázali a případně zabojovali o mistrovství světa?

„Jsou tady od toho, ale mládí není zásluha. Kluci musí něco předvést. Není to jen o tom, že si řekneme, jaká je to budoucnost českého hokeje. Je třeba odvést nějakou práci.“

Mladičký obránce Jakub Galvas vstřelil při své premiéře za národní tým úvodní gól zápasu. Brzy však odešel do kabiny se zraněním. Víte určité detaily o jeho stavu?

„Dostal ránu do obličeje a byl dost otřesený. Je to nepříjemné zranění, ale přesně nevím, co se stalo. Nicméně odjel do nemocnice a nepředpokládám, že by zítra nastoupil.“

Jak se pozmění sestava na zítřejší odvetu se Švýcary?

„Červus (Roman Červenka) půjde do hry. Birnyho (Michal Birner) si ještě pošetřím. Přeci jen měl problémy s kolenem, tak mu dám volno, aby si ještě orazil. Nastoupí sedm beků. Původně jsme chtěli dát dvěma obráncům volno, ale vzhledem ke Galvasovu zranění jsme se rozhodli jinak. Do branky půjde Patrik Bartošák.“

Co byste řekl na diváckou kulisu, kterou diváci na stadionu v Příbrami předvedli?

„Vždycky mám pocit, že domácí prostředí pobaví diváky i nás co nejlépe. A to je ohromně příjemné.“