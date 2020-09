Další turnaj v ohrožení? Lotyšsko nechce MS s Běloruskem, žádá přesun

Radek Faksa už se proti Lotyšsku zapojil do hry • Barbora Reichová (Sport)

Poslední mistrovství světa v hokeji, které mělo pořádat Švýcarsko, se neuskutečnilo kvůli koronaviru. Momentálně hrozí, že bude zrušeno i to příští, tentokrát z politických důvodů. Lotyšsko již nehodlá spolupořádat šampionát společně s Běloruskem. Na vině jsou represivní akce běloruských orgánů proti demonstrantům, které se v zemi rozjely po posledních prezidentských volbách. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) dostala od lotyšské vlády dopis, ve kterém požaduje přesunutí spolupořádání turnaje do jiné hostitelské země. A to není osm měsíců před startem velké akce zrovna proveditelný úkol.