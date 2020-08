Estébáci a bonzování? Hadamczik odpovídá Tlustému: Ukaž se, trenére!

Už je tomu sedm let, co čeští hokejisté přivezli z mistrovství světa ve Švédsku sedmé místo po vyřazení se Švýcary ve čtvrtfinále. Jeden z hráčů tehdejšího výběru Jiří Tlustý se v podcastu Bomby k tyči rozpovídal o svých zkušenostech s vedením týmu. Na paškál si vzal Aloise Hadamczika a jeho asistenta Josefa Palečka. A s přísným hodnocením nešetřil… Padla dokonce slova o estébácích a bonzování. „Jirko, těším se na tvé trenérské úspěchy, snad jich budeš mít víc než s těmito nesmyslnými názory,“ vzkázal Hadamczik bývalému útočníkovi NHL, jenž se v minulé sezoně ukázal i na kladenské střídačce jako asistent hlavního kouče a působí i jako expert stanice O2 TV sport.

Byl to turnaj na levačku. Ačkoli Češi přivezli do Stockholmu silný tým s hráči jako Marek Židlický, Tomáš Plekanec, Radim Vrbata, Jiří Hudler či Martin Hanzal, tým se nesehrál podle představ a medaili podobně jako rok předtím nepřivezl. To byl také poslední cenný kov českého hokeje na dospělém MS.

V obou případech měl mužstvo na povel Alois Hadamczik. „Nebylo to dobře odkoučované. Všichni tam byli tak mentálně dole, že to nebylo jednoduché,“ vrátil se Tlustý ke svému jedinému startu na MS. „Nebylo tam zdravé sebevědomí hráčů. Protože bylo sražené někým, kdo si honil ego. Kdyby Hadamczik nechal hráče, co tam byli, v klidu hrát, tak by mistrovství bylo úplně jiný. Všichni by si věřili.“

V klidu hrát? „Furt někdo stál ve dveřích, furt někdo něco sledoval, furt se něco šuškalo za zády. Byla to škoda, protože tým tam byl neskutečný. Byli tam hráči, kteří měli ten rok fazonu. A pak tam přijedeš a někdo ti řekne, že mu musíš vracet, že tě vzal na mistrovství světa. Strašná ostuda,“ deptá Tlustého ještě dnes.

Vedle Hadamczika to od Tlustého schytal i Josef Paleček, bývalý reprezentant a kouč karlovarských mistrů extraligy. „Paleček stojí ve dveřích, poslouchá všechno, co tam kdo řekne, a pak to jde bonzovat Hadamczikovi. Normálně estébáci, ty vole... Strašný. Nemělo to nic společnýho s hokejem,“ vyslal Tlustý jedovaté šípy.

Osmašedesátiletý Hadamczik je po Tlustého ostrém komentáři nad věcí. „Škoda, že se Jirka neozval hned a na hodnocení turnaje si počkal sedm let. Kdyby byl frajer, ozve se po akci, mohl jsem mu já nebo kluci jako Marek Židlický a řada ostatních argumentovat. Každopádně teď jsem rád, že jsem ho nevzal na šampionáty už dříve, kdo ví, zda bychom s ním medaile vybojovali… O to víc budu sledovat jeho trenérskou kariéru, uvidíme, jak bude úspěšná a zda bude i medailová, jestli vůbec bude aspoň extraligová. Já mu upřímně přeju hodně štěstí, protože trenéřina není sranda,“ reagoval kouč, jenž s reprezentací posbíral jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.

Co snáší o poznání hůř, to jsou Tlustého poznámky vůči kolegovi Palečkovi. „Mrzí mě velmi, jak se za svou osobu vyjadřuje k takové personě jako je Pepa Paleček. Neměl by si dovolovat nazývat ho bonzákem a udavačem. To je přes čáru, velmi neslušné a smutné. Tlustý nesahá Palečkovi hokejově a nyní se ukázalo, že ani lidsky, po kotníky. Když jsme u toho, zajímal by mě Tlustého názor na trenéry, kteří ho postupně odmítali mít v týmech NHL. Ale k těm si něco podobného asi nedovolí,“ uzavřel Alois Hadamczik.