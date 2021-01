V pondělí se sejde rada IIHF, Bělorusku sebere MS. Jaké jsou další varianty?

René Fasel uvedl do Síně slávy IIHF Miroslava Šatana • Barbora Reichová / Sport

René Fasel při uvedení slavných hokejistů do Síně slávy IIHF • Barbora Reichová / Sport

Žigmund Pálffy byl uveden do Síně slávy IIHF, ocenění mu předává René Fasel • Barbora Reichová / Sport

René Fasel uvedl do Síně slávy IIHF Miroslava Šatana • Barbora Reichová / Sport

Prohlášení společnosti Škoda Auto spustilo lavinu. Hokejové mistrovství světa v Bělorusku podporovat nebudeme! Akce by tím pádem přišla o generálního partnera. Automobilka je součástí německého koncernu Volkswagen AG, který sídlí ve Wolfsburgu. Právě z Německa se valí největší tlak na IIHF, aby rychle rozhodlo o pořadatelství příštího MS v hokeji. Zatím pořád platí, že se mají hokejisté sjet do Běloruska a Lotyšska. Brzy se to ale změní.

„Každý, kdo to myslí s podporou Běloruska vážně, opravdu nemůže v této zemi teď chtít pořádat mistrovství světa. Byl by to největší PR dárek pro Lukašenka a naprosto zhoubné znamení pro všechny demonstranty. Doufám, že i organizátoři MS tohle pochopí,“ ohlásil německý ministr zahraničí Heiko Maas. Rada IIHF se měla původně sejít 25. ledna, ale ke schůzce dojde už v pondělí 18. ledna. Důvod? Ohlásí se změna pořadatelství MS v hokeji.

Bělorusku ho Mezinárodní hokejová federace sebere. Sponzoři a politici