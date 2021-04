Škoda! Voráček se omluvil z MS, chce být s rodinou: Jsem tady sám...

Čeští hokejisté předvedli v utkání o bronz výrazně lepší výkon než v semifinále, na bronz to ovšem bohužel nestačilo • Barbora Reichová (Sport)

Jakub Voráček si den po mistrovství světa našel čas na obsáhlý rozhovor pro iSport Premium. Co všechno prozradil? • Barbora Reichová (Sport)

Příští mistrovství svět by mohlo začít až ve druhé polovině května a skončit na začátku června • Barbora Reichová (Sport)

Přáli si to fanoušci i trenéři. V jednu chvíli se zdálo, že je to na dobré cestě. Nakonec to ale neklapne. Hokejový útočník Jakub Voráček, kapitán národního týmu, se nakonec z rodinných důvodů omluvil z nadcházejícího světového šampionátu v Lotyšsku. Informoval o tom už generálního manažera Petra Nedvěda. „Mrzí mě to, ale rodina je pro mě nejdůležitější,“ řekl krátce pro iSport.cz sám útočník Philadelphie. Nedávno se mu narodila dcera, takže důvody jsou to pochopitelné...

Nejdříve lídr Flyers na účast kývnul. Ovšem v minulých dnech přišla omluva. „Kuba se mi ozval, že se po sezoně chce věnovat rodině. Což všichni naprosto chápeme, přejeme mu hodně štěstí. Hlavně ať jsou všichni zdraví a v pořádku,“ reagoval GM Nedvěd.

Voráčkovi, jenž zazářil na posledním šampionátu v Bratislavě před dvěma lety, se narodila dcera, kterou si kvůli přísným opatřením příliš neužil.

„V Americe jsem sám, není to jednoduché. Kdyby byla jiná situace, reprezentoval bych moc rád. Jako vždycky. Ale teď se chci opravdu věnovat svým nejbližším,“ vysvětlil pro iSport 31letý reprezentační lídr, jenž soukromí nechce příliš rozebírat.

O narození dcerky informoval až s velkým odstupem. Navíc se svým typickým nadhledem. „Mám krásný, veselý a zdravý tři děti a jsem fakt šťastnej, že je mám,“ vzkázal krátce před pár dny prostřednictvím sociálních sítí.

Syn Matěj se mu narodil před dvěma lety, zrovna během mistrovství světa v Bratislavě. Na něm reprezentoval i přesto, že přítelkyně Markéta každým dnem očekávala porod. Už tehdy ukázal, co pro něj národní tým znamená…

U narození svého druhého syna nechyběl přímo v nemocnici v Uherském Hradišti, kam si odskočil ze slovenské metropole. I když celou noc nespal, hned druhý den šel do akce při vítězném zápase s Lotyšskem, v němž zazářil čtyřmi body (2+2). Celkově byl na šampionátu v ráži, v deseti utkáních si připsal rekordních 16 bodů (4+12). Češi nakonec brali čtvrté místo.

Už tehdy prokázal, co pro něj národní tým znamená. Ovšem tentokrát je jiná situace. Kvůli přísným restrikcím je cestování do zámoří téměř nemožné, proto se svými nejbližšími nemohl být. Čas po sezoně Voráček tedy využije k tomu, aby byl s rodinou.

„Nikdo se mu nemůže divit, že se tentokrát omluvil. Samozřejmě nás to mrzí, Kuba by byl obrovskou posilou, ale nedá se nic dělat. Hlavní je, aby rodinka byla spokojená a šťastná. Všichni mu to přejeme,“ dodal Nedvěd.

Voráček s Flyers ještě bojuje o play off, ale nejspíš to bude marný boj. Spoluhráčům v Rize bude držet palce na dálku. „Určitě jim budu fandit a věřím, že se jim bude dařit! Snad už to konečně zase cinkne,“ přeje si Voráček, jenž měl kapitánské céčko už na třech šampionátech, včetně toho domácí v roce 2015. Nechyběl ani při zlatém mistrovství v Německu v roce 2010.

Tentokrát ho bude muset nahradit někdo jiný. „Všichni doufáme, že ho uvidíme na příštím mistrovství nebo na olympiádě v Pekingu,“ věří generální manažer Nedvěd.

Voráček se šplhá nahoru i v historickém bodování Čechů v NHL, zatím se zastavil na čísle 733 bodů (216+517). Před ním jsou už jen samá esa: Bobby Holík, Václav Prospal, Milan Hejduk, Patrik Eliáš a Jaromír Jágr.

„Jeho čísla mluví za všechno. Je škoda, že nám nepomůže. Hokej ale není všechno, jsou i důležitější věci,“ reaguje Nedvěd, jenž vehementně žhaví telefon a dojednává další posily.