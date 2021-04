Pešán počítá před MS až se sedmi finalisty extraligy, Češi vyhlíží Hrubce

Reprezentační brankář Roman Will se na úvod přípravy na mistrovství světa blýskl čistým kontem proti Rakousku • ČTK / Český hokej

Na sraz hokejové reprezentace v Plzni přijel vlastně rovnou z Finska, domů se Libor Šulák nestačil podívat. Ve čtvrtek v 18 hodin půjde v Norimberku do akce hned v prvním klání proti Německu. Po něm dostane volno. „Domlouvali jsme se, co je lepší. Víc nám vyhovuje, pokud budeme hrát první zápas,“ líčil 27letý bek, jenž v úterý doplnil mužstvo s dalším krajánkem Rudolfem Červeným. Ten taky naskočí, do branky se postaví mladoboleslavský debutant Jan Růžička.

Sestavy pro dvojutkání s Německem se rýsují podobně jako minulý týden při dvojutkání proti Rakousku. Jejich podoba se na každý zápas bude opět dost lišit. Na hráče, kteří ve čtvrtek budou odpočívat, se dostane v sobotu. Trenérský štáb Filipa Pešána přitom zvolil rozložení sil na sedm zadáků a třináct útočníků.

„Plzeňákům jsme dali volno,“ poznamenal s lehkým úsměvem asistent Martin Straka k neúčasti Filipa Suchého, Petra Kodýtka a Jakuba Poura. „Mazáci ho budou mít o víkendu. Ale uvidíme, jak se utkání bude vyvíjet a jestli po něm zůstanou všichni fit. V pátek se rozhodneme, jak to bude vypadat dál,“ dodal.

Zatím není přesně známo, kdy a v jakém obsazení se dostaví finalisté extraligy. Konkrétní jména Straka neodkryl. „Filip Pešán a Petr Nedvěd jsou s nimi v kontaktu, zjišťují zdravotní věci, v jakém jsou stavu. V nejbližší době se rozhodneme, koho pozveme, ale to je už otázka na Filipa,“ zmínil s tím, že počet se pohybuje mezi pěti až sedmi.

Nejistota halí případnou nominaci libereckého Michala Birnera, jenž nenastoupil do prodloužení čtvrtého finále s Třincem, ani do pátého duelu. Straka však nikoho nevyloučil. „Zatím nikdo nevypadl. Žádný z těch, s nimiž jsme počítali, nemá vážnější zranění, takže doufáme, že budou všichni v pohodě. Jde o to, kdy je pozveme,“ prohlásil.

Z Birnerových spoluhráčů by mohli připadat v úvahu obránci Ronald Knot a Ondřej Vitásek, do útoku Radan Lenc a Adam Musil. Z mistrovského Třince zase Matěj Stránský, Michael Špaček a zadáci David Musil či Milan Doudera. Z dalších soutěží se určitě počítá s brankářem Šimonem Hrubcem, který má s Omskem na dosah Gagarinův pohár. „Snad mu vydrží zdravíčko a bude fit. Ještě tam jsou kluci z Finska, Kovy (Jan Kovář) ve Švýcarsku…“ dodal Straka.

Z finských krajánků se během týdne přidal Rudolf Červený (Lahti), proti Německu by měl nastoupit ve třetím útoku se Šimonem Stránským a Jakubem Flekem. Se Šulákem (Oulu) se počítá do druhé obrany k Vojtěchu Mozíkovi. Hrál už na dvou šampionátech, poté na farmě Detroitu a naskočil do dvou utkání v NHL.

„Strávil jsem tam s oběma Filipy (Hronek, Zadina) taky nějakou sezonu. Určitě je rád uvidím, doufám, že projdou prohlídkou a přijedou na nároďák. Kuba Vrána je výborný střelec a super posila. Dostal větší prostor, může ukázat, co v něm je,“ uzavřel Šulák.

Předpokládaná sestava Česka: J. Růžička (Klouček) - Sklenička, Šustr, Šulák, Mozík, Galvas, Jordán, Němeček - H. Zohorna, T. Zohorna, Blümel - Tomášek, R. Hanzl, Radil - Červený, Š. Stránský, Flek - P. Kousal, O. Najman, Beránek - Černoch.