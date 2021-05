Česko - Slovensko 2:0. Will má nulu! Trefili se Červený a Tomášek

Gólman české hokejové reprezentace Roman Will v utkání proti Slovensku • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté vyhráli i pátý zápas v přípravě na mistrovství světa, když v Praze porazili Slovensko 2:0. Dobře hrajícího soupeře svěřenci trenéra Filipa Pešána zlomili až dvěma góly v rozmezí 45 sekund ve třetí třetině. V 54. minutě se prosadil Rudolf Červený a chvíli po něm skóroval David Tomášek. Brankář Roman Will udržel v zápase čisté konto. Oba týmy se v O2 areně utkají znovu v pátek.

Souboj bývalých federálních partnerů v úvodu moc šancí nenabídl. Ve 3. minutě nezamířil přesně hostující Roman, v 9. minutě prověřil Hudáčka ve slovenské brance po Mašínově akci Stránský.

Ve 13. minutě nevyužil dobré Vitáskovy přihrávky Najman, hned z protiútoku prověřil Willa po přečíslení dva na jednoho Regenda. Následně byli hosté blízko branky, Holešinský ale usměrnil Rosandičovu střelu jen do tyčky. V závěru první třetiny netrefil ideálně branku Sukeľ.

Slováci byli výrazně střelecky aktivnější a další šanci jít do vedení měli při vyloučení Stránského, první přesilovou hru ale nevyužili. Češi se proti aktivnímu soupeři, který měl dobrý pohyb, prosazovali těžko. Až v polovině utkání se dokázali udržet delší dobu v útočném pásmu,

Ve 33. minutě se do brejku dostal Slafkovský, Will si ale s šancí sedmnáctiletého slovenského talentu poradil. O dvě minuty později měl slibnou příležitost Lenc, přečíslení dva na jednoho se ale rozhodl zakončit sám a Hudáčka nepřekonal. Následně se to nepodařilo ani Vitáskovi.

Hned v úvodu třetí části byl liberecký bek vyloučen a do další velké šance se v přesilovce dostal Slafkovský, po samostatném nájezdu ale zakončil vedle Willovy branky. V 53. minutě zahrozil Blümel, neuspěl ani z protiútoku Cehlárik.

V 54. minutě se již domácí dostali do vedení. Hudáčka překonal po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Červený, jenž využil Radilovu přihrávku. Vzápětí se po závaru před slovenskou brankou prosadil Tomášek. V závěru český tým nevyužil početní výhodu, výsledek ale již udržel.