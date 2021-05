Český trénink v Rize: led jako letiště a rychlá cesta „linkovým“ autobusem

„Obě hřiště jsou letiště, takže si myslím, že se tomu musí přizpůsobit styl hry i přesilovky a oslabení,“ řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček v on-line rozhovoru novinářům. „Co se samotného ledu týká, na velké hale byl hodně rychlý, v tréninkové trošku pomalejší, doplnil.

Češi zatím v Lotyšsku trénovali dvakrát a zatímco v úterý byl po dvoudenní karanténě spíše lehčího rázu, dnes se již připravovali naplno. „Včera byl nejprve takový na rozježdění, až v závěru jsme se věnovali přesilovkám, oslabení a hře pět na pět. Myslím si, že to splnilo účel. Kluci ale přišli s tím, že to bylo parádní, ale dnes že by chtěli zatáhnout. Tak jsme více bruslili a měli kondiční cvičení,“ řekl Špaček s tím, že na konci opět došlo na hru speciálních formací.

Dnes si i poprvé vyzkoušeli přesun do tréninkové arény, který měl podle původních plánů trvat asi dvacet minut. Díky policejnímu doprovodu byl nakonec výrazně rychlejší. „Jeli jsme takovým linkovým autobusem, takže tam bylo více místa než v normálním autobusu, ale všechno bylo dobře zorganizované a nikdo neměl problém,“ pochvaloval si Špaček.

Reprezentační trenéři mají v Rize k dispozici větší počet hráčů, než je běžně zvykem. Vedle tří brankářů i 25 hráčů do pole. Někteří do pátečního úvodního duelu proti Rusku nezasáhnou a nebudou ani na soupisce. Kdo hrát nebude, zveřejní zřejmě až ve čtvrtek.

„Měli jsme o tom velkou debatu a nějaký plán máme. Zatím si to ale necháme pro sebe, první by to měli vědět hráči.“ podotkl Špaček. Hlavní kouč Filip Pešán v minulých dnech naznačil, že by proti sborné a následně v sobotu, kdy pokračuje program MS proti Švýcarsku mohla nastoupit částečně odlišná sestava, aby Češi rozložili síly.

„Připravujeme se na oba zápasy, ale důležitý je pro nás už první v pátek. Pak ale jdeme na odpočinuté Švýcary, kteří na nás budou určitě chtít vletět. Je dobře, že máme více hráčů,“ dodal Špaček.