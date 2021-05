NEJ čísla z MS: vládne i Nor, kdo je vyšší než Šustr? A 21 hráčů z extraligy

Nejstarší a nejmladší hráči

Nejstarší hráči:

39 let 15. 1. 1982 Marco Rosa (útočník, Itálie)

38 let 14. 7. 1982 Jonathan Phillips (útočník, Velká Británie)

38 let 8. 8. 1982 Viktor Fasth (brankář, Švédsko)

37 let 14. 9. 1983 Andres Ambühl (útočník, Švýcarsko)

36 let 1. 7. 1984 Mikelis Redlihs (útočník, Lotyšsko)

36 let 4. 10. 1984 Petri Kontiola (útočník, Finsko)

36 let 6. 11. 1984 Matthew Myers (útočník, Velká Británie)

36 let 18. 12. 1984 Brian Boyle (útočník, USA)

36 let 28. 1. 1985 Lauris Darzinš (útočník, Lotyšsko)

36 let 27. 4. 1985 Andrej Antonov (obránce, Bělorusko)

…33 let 3. 1. 1988 Tomáš Zohorna (útočník, Česko)

Nejmladší hráči:

16 let 13. 1. 2005 Damian Clara (brankář, Itálie)

17 let 20. 3. 2004 Juraj Slafkovský (útočník, Slovensko)

17 let 15. 2. 2004 Šimon Nemec (obránce, Slovensko)

17 let 12. 11. 2003 Thomas Galimberti (útočník, Itálie)

18 let 9. 1. 2003 Danila Klimovič (útočník, Bělorusko)

18 let 22. 11. 2002 Owen Power (obránce, Kanada)

18 let 5. 11. 2002 Matt Beniers (útočník, USA)

18 let 7. 8. 2002 Samuel Kňažko (obránce, Slovensko)

18 let 23. 5. 2002 Ole Julian Björgvik Holm (obránce, Norsko)

19 let 17. 5. 2002 Lukas Reichel (útočník, Německo)

…20 let 31. 5. 2000 Matěj Blümel (útočník, Česko)