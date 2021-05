Lotyšská pohádka! Po skalpu Kanady velebí hrdinu, před arénou se slavilo

Góly

Domácí:

Hosté: 19:59. Indrašis, 28:39. Batna

Sestavy

Domácí: Kuemper (Hill) – C. Miller (A), Ferraro, S. Walker, Stecher, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider, Power – Henrique (C), Comtois, Pirri – Danforth, Hagel, Co. Brown (A) – Vilardi, N. Paul, Bunting – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti.

Hosté: Kivlenieks (Punnenovs) – Balinskis, Rubins, Cibulskis, Jaks, Sotnieks, Freibergs, Zile – Darzinš (A), Daugavinš (C), Abols – Karsums, Džerinš (A), Roberts Bukarts – Dzierkals, Indrašis, Keninš – Krastenbergs, Marenis, Batna – Rihards Bukarts.

Rozhodčí

Schrader (GER), Tscherrig (SUI) – Merten (GER), Obwegeser (SUI)

Stadion

Arena Riga