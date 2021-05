Sýkora: Vrána s Kubalíkem? Už ne. Tým bych uklidnil a burcoval

Nejslabší úvod do šampionátu za posledních třicet let. Nemilosrdná skutečnost obaluje dění kolem národního mužstva v Rize. „Člověka to trochu vyděsí, ale přiléhavější mi přijde výraz alarmující. Teď už je třeba dělat věci správně,“ říká Marek Sýkora.

Jste v šoku, že Češi jsou po dvou dnech na nule?

„Nejsem. My si tady řadu let říkáme, jak jsou Švýcaři dobří, a pak se divíme, že s nimi prohrajeme. Přitom soupeř byl daleko lepší. Hráli rychle od začátku, ale zprvu jsem se domníval, že z toho kalupu nezvládnou dávat góly. A pak nám to ukázali. Hlavně v přesilovkách, kdy pálili z první, rovnou bez zpracování. To my neumíme, je to naše bolest. Zpracovat a pak teprve střílet, to je dávno pryč. Takhle jsem střílel já… Švýcaři jsou v kategorii dospělých minimálně na naší úrovni, nejsou-li už lepší. Dopředu nevíte, jak to s nimi dopadne.“

Kdo z Čechů ve švýcarské lize hrál či hraje, poví vám, že je tu ukrutně podceňovanou soutěží.

„Jasně. Každý, kdo NLA hraje, vychvaluje ji. Švýcaři zkrátka dělají hokej, jak se dělat má. Jsou rychlí, zruční, hrají tvrdě. No, trochu se mi zdálo, že rozhodčí jsou na nás přísnější, to ovšem o vítězi nerozhodlo. Švýcaři fantasticky bruslili, včetně Ambühla, až jsem zíral, jak mu to ve 37 letech jezdí. Navíc z Zugu dobře znají Kováře, byli k němu patřičně ostří, všímali si ho. Navíc…“

Navíc co?

„Je mi trochu protivný o tom mluvit, nechci takhle brzy po začátku kritizovat. Vím, v jaké situaci se teď nachází mužstvo i Filip Pešán, s nímž jako bývalý trenér soucítím. Nicméně už při utkání s Rusy jsem přednesl takovou úvahu, že lajna Vrána, Kovář, Kubalík, která z našeho pohledu měla všechno zařídit, nemůže v tomto složení fungovat.“

Protože jsou Vrána s Kubalíkem přibližně stejní?

„Ano. Jeden (Vrána) je tam na únik a střelu, druhý (Kubalík) na střelu z voleje. Ale ve hře samotné to od nich není nic obrovského. Ať se na mě nezlobí. Všechno pak leží na bedrech Honzy Kováře. Na to se přišlo proti Švýcarům. Mě to ovšem zarazilo už v prvním utkání. Vrána s Kubalíkem jsou výborná křídla, ovšem úzce specializovaná. Nemůžu si pomoci. A znovu připomenu, že o výsledcích v hokeji rozhoduje obranná hra. Nikoli spousta vstřelených gólů. V obraně jsme vyhořeli.“

Jaká slova by použil Marek Sýkora v kabině po dvou porážkách a před třetím vystoupením?

„Vedl bych spíše uklidňující řeč před celým mužstvem, zároveň i burcující v tom smyslu, že pořád není nic ztracené. Upozornil bych na nejvážnější příčiny toho, kde se nacházíme, ale zároveň bych se snažil dodat týmu sebedůvěru. A pak bych si vzal stranou pár vytipovaných hráčů, s nimiž bych se bavil jeden na jednoho.“

Je to takové klišé, ale platí, že v kritických chvílích, jako je tato, se ukáže charakter týmu?

„To platí. V myslích hráčů se objevují pochybnosti, zda vůbec budeme ve čtvrtfinále. Hlavou se vám honí všelicos. Je zapotřebí to vyburcovat, pořád je čas na nápravu. To je nutno zdůraznit. Opět nemohu nezmínit faktor devíti výher v přípravě. Já na tyhle věci hodně dám. Není to nic, co by vám do startu šampionátu mělo pomoci, spíš naopak. Snad už naposledy vzpomenu letošní Plzeň, která v posledním kole základní části vypráskala Olomouc 9:1 a za pár dnů odešla z předkola zdrcená stejným soupeřem 0:3 na zápasy. Nároďák porazil v Praze suverénně Rusy 4:0 a pak prohrál. To má souvislost.“

Čekáte víc od brankáře Hrubce?

„Švýcarské góly padaly po přihrávkách přes osu hřiště, kdy se gólman musí přesouvat, a pokud to protihráč trefí z první nad ramena, je to gól. A oni to trefovali přesně. To se těžko chytá. Smůlu měl Hrubec při nájezdu Scherweyho při třetím gólu, kdy mu to tam na poslední chvíli zvláštně dloubnul nad ruku. Možná byl trochu načatej po Rusech. Dostal čtyři branky, na to není zvyklý.“

Jaké byste vydal pokyny do utkání s Bělorusy?

„Navážu na své dřívější vyjádření o tom, že za výsledky stojí obrana. Zápas s Bělorusy bych hrál, jak se říká, do obrany. Byť je to se soupeřem, kterého máme porazit. Odpustil bych si taktiku, že na ně vlítneme a zničíme je. Možná se teď jiní trenéři chytají za hlavu, ale já bych zbytečně neriskoval, hrál bych solidně, trpělivě, čekal na chybu, kterou udělají. Správné je nechtít hrát světový hokej, ale obyčejný, který hlavně povede k vítězství. Nedostat gól, nebýt vylučovaní a jakýmkoli způsobem vyhrát. To je v tuhle chvíli to nejdůležitější.“

Máte strach o účast ve čtvrtfinále?

„Teď je to boj o něj. Trošku jo. Uvidíme, co Švédové, jaká je jejich skutečná síla. Ano, Dánové je porazili, ovšem je otázkou, kolikrát takový výkon dokážou zopakovat. Podívejte na Lotyše, porazí Kanadu a pak padnou s Kazachstánem.“