Kulomet Zadina: Posun mi prospěl, dva body bereme. Teď začíná tvrdá práce

Byl to zajímavý posun. Ve druhém útoku se Filipu Zadinovi v úvodních dvou zpackaných duelech šampionátu nedařilo. Odstavení na vedlejší kolej? Kdepak. Trenéři posunuli útočníka do elitní lajny vedle kapitána Jana Kováře a bombarďáka Dominika Kubalíka. A byla to trefa. „Prospělo to, dalo nám to impulz,“ přiznává Zadina, který zapsal první gól v turnaji, když Česko poslal do vedení 2:1. Národní tým nakonec uválčil výhru v prodloužení (3:2p).

Berete dva body. Asi se shodneme, že spíš než zisk je to ztráta, že?

„Upřímně, v situaci, jaké jsme byli před zápasem, jsme rádi i za ty dva body. Věřím, že nás to nakopne do dalšího utkání, že budeme v klíčových momentech dělat správná rozhodnutí. Musíme hrát ještě jednodušeji, doufat, že dáme v základní hrací době více gólů než jen dva. Jinak jsme odvedli dobrou práci v týmovosti, táhli jsme za jeden provaz. Klobouk dolů před klukama, co hráli oslabení. Udrželi nás ve hře.“

Jak si vysvětlujete pasivitu v závěru utkání, kdy jste soupeře nechali vyrovnat?

„Nechtěli jsme být pasivní, to je jasné. Zároveň jsme ale vedli, nechtěli jsme se bezhlavě hnát dopředu. Snažili jsme se to hrát odzadu a čekat na soupeřovy chyby. Bohužel jsme ji udělali sami. Máme dva body, máme se od čeho odpíchnout. Od tohoto zápasu pro nás začala tvrdá práce, další utkání musíme vyhrát.“

Oproti minulým zápasům byl výkon lepší. Konečně přišla větší střelecká produkce, jen vy sám jste vypálil na soupeřovu branku deset ran.

„V první třetině jsme je tlačili, docela jsme je přestříleli. Musíme toho ale být schopni využít. Dát gól, dostat se do vedení, uklidnit se. Je důležité skórovat první, abychom věřili hned od začátku. Dotahování stojí spoustu sil.“

Šel jste do první útočné řady ke Kovářovi s Kubalíkem. Pomohlo vám to?

„Asi jo, prospělo to, dalo nám to impulz. Kovyn rozdává puky, Kubalda tam posílá bomby z jedničky. Já tam sjíždím z druhé strany na dorážky. Oba jsou to výborní hráči, je jednoduché s nimi hrát. Snažil jsem se makat, bojovat o puky. Jsem rád, že nám vyšla hezky i ta gólová akce. Hroňas mi to výborně dal, Kovyn zaclonil brankáři. Tak by to mělo vypadat.“

Změnily se nějak s posunem k nim do formace i vaše úkoly?

„Neřekl bych. Peši (trenér Pešán) chce, abychom hráli hlavně do útoku, byli silní na puku. Takhle to má ale každá lajna. Makat, bojovat, chodit před branku, tvořit šance.“

Cítili jste před utkáním nervozitu z nutnosti tenhle duel zvládnout?

„Věděli jsme samozřejmě, na čem jsme, jaká je situace. Nervózní jsme ale nebyli. Řekli jsme si, že musíme začít odznova. Dva body jsou lepší než nic, další duely musíme zvládnout.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Jan Kovář, 33:03. Zadina, 61:23. D. Kubalík Hosté: 25:52. Šarangovič, 51:30. Jerjomenko Sestavy Domácí: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Moravčík – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – M. Stránský, Špaček, J. Vrána – Sekáč, Chytil, Flek – Smejkal, R. Hanzl (A), A. Musil – Blümel. Hosté: Kolosov (Šostak) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Šinkevič, Jerjomenko – Prince, S. Kosticyn, Šarangovič (C) – Protas, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov. Rozhodčí Bjork, Frandsen – Lundgren, Yletyinen Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 12:7 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Bělorusko 3 1 0 1 1 5:8 4 5. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 6. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2 7. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:9 0

Sýkora vzpomínal na zážitky z Minsku: Před místními jsem dělal válečného veterána