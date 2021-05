Pešán po první výhře na MS: Montérky byly, a teď musíme najít chemii

Neviděli jste euforického trenéra, to vůbec. OK, dva body, výhra, tím to hasne. Tak působil český kouč Filip Pešán po úspěchu v prodloužení nad Běloruskem 3:2. „Věřím, že budeme lepší a lepší,“ pronesl. Dál mluvil o velké práci, která ho ještě s reprezentací čeká. Ve dvou dnech volna chce ladit hlavně systémové nedostatky. A pak? Další klíčová bitva se Švédskem.

Měl výkon pořád ještě daleko k vaší představě o dokonalém zápase?

„Hodně. Týmu se nemohou upřít snaha a nasazení. Ale to jsou automatické věci. Co automatické není, tak tým utkáním hodně žil a moc se podporoval, což je taková malá náplast na to, že se nám hra zatím tak moc nedaří.“

Po týmu jste chtěl, aby si nasadil montérky. Měl je?

„Jednoznačně, od začátku tým pracoval na sto procent, ale chybí nám lehkost a chemie. To je moje práce, abych ji našel a uměl ji spojit. Kluci udělali obrovský pokrok v nasazení montérek.“

SESTŘIH: Podívejte se na všechny branky zápasu Česko - Bělorusko

A jak tedy chemii najít?

„Turnaj se rozběhl, takže máme hodně materiálu, abychom ji našli. Není to výmluva, ale fakt, kdy se před turnajem k týmu připojí několik hráčů z NHL s důležitou rolí, mužstvem to zatřese. Teď jsme si dali tři zápasy, každý měl jiný scénář, na nás trenérech je, abychom během dvou dní volna našli ideální dvojice a trojice, plus je svázali do systému. Teď už to bude o udržení nasazení a návratu ke způsobu hry, který nám fungoval dřív.“

Vnímal jste, že na hráčích proti Bělorusku leží tíha, že tentokrát musí vyhrát a nic jiného neexistuje?

„Viděl jsem to na nich. Myslím, že to všichni hráči vnímají podobně jako já. Začali jsme turnaj se silným Ruskem, kde jsme museli vyhrát, abychom dobře vstoupili do turnaje. Nepodařilo se nám to. Pak jsme museli vyhrát se Švýcarskem, což zase nevyšlo. Teď to slovo muset bylo napsané tak obřím písmem, že... Zkrátka i když jsme zápas odpracovali velmi těžce, máme dva body. Pokud nepřidáme hokejovost a dodržování systému, úspěšní nebudeme.“

To vám v české hře pořád chybí?

„Snažili jsme se zápas strhnout individuálně. To bohužel není cesta.“

Cítíte sám úlevu, že Česko má konečně první výhru?

„Ne, úleva to není. Doufal jsem, že vezmeme do rukou opratě a v zápase budeme dominovat, což se úplně nestalo. Taky je ale pravda, že jsme narazili na velmi dobře defenzivně připraveného soupeře s velmi silnými hráči. Bránili celý zápas a byli nebezpeční v protiútocích, proto porazili Švédy.“

Dva dny volna jsou teď bonus?

„Vítám je, chyb a nesystémové práce je tam tolik, že tyhle dva dny využijeme na odpočinek a debatu o sladění věcí, na něž nebyl čas. Teď máme prostor všechno vyladit.“