Vitásek na MS kvůli zranění dohrál. Pachuť tam bude dlouho, smutní

„Stav Ondřeje Vitáska se bohužel zásadním způsobem nezlepšil a na mistrovství světa pokračovat nemůže,“ informoval média tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Zranění utrpěl liberecký bek ve druhé třetině úvodního duelu šampionátu s Ruskem. Přestože jde v případě zlomených žeber o velmi bolestivé zranění, Vitásek ještě páteční zápas dohrál.

„Byl tam souboj, nebylo to nic hrozného. Dostal jsem tělo, v tom momentu mě tam píchlo, ale bral jsem to jako normální hit. Říkal jsem si, že to bude dobré a je to naražené, ale bylo to horší a nemohl jsem moc dýchat,“ popsal účastník mistrovství světa v Minsku v roce 2014 a posledních olympijských her v Pchjongčchangu.

Vyšetření poté odhalilo zlomeniny. A sám hráč dobře věděl, že naděje na návrat do sestavy je jen mizivá. „Není to v tuhle chvíli na nějakou aktivitu, ale věřím tomu, že by to třeba ještě mohlo být dobré. Obránců tady máme hodně, teď mě potřebovat nebudou a budu moct dát si prostor pro sebe. Ještě jsme to s trenérem neuzavřeli, samozřejmě vždycky je nějaká šance, že kdyby bylo potřeba, tak bych naskočil. Ale nevidím to moc reálně,“ přiznal Vitásek.

Netajil obrovské zklamání. „Člověk se na to hrozně těší, připravuje se, těší se na první zápas... A pro mě přišla taková zpráva. Myslím, že ta pachuť tam bude ještě dlouho. Každé zranění je nepříjemné, kór když se to stane takhle na začátku. V tuhle chvíli můžu jen klukům držet palce,“ konstatoval Vitásek.