České postupové počty: čtvrtfinále může být jisté večer. Pomůžou Rusové?

Výhra se zase nerodila lehce, ale je důležité, že přišla! Česká reprezentace v předposledním zápase ve skupině na MS 2021 porazila Dánsko 2:1 po nájezdech. Co to znamená pro naděje mužstva trenéra Filipa Pešána na postup do čtvrtfinále? Kovář a spol. pořád mají vše ve svých rukou a při souhře dalších výsledků mohou mít jistotu play off už dnes večer.