Sestupový král Kazachstán: největší úspěch v Naganu, letos chce medaili

Přijedou, většinu zápasů prohrají, spadnou a tím story končí. Obyčejně, tentokrát ale ne, Kazachstán svůj tradiční příběh na mistrovství světa vzal z jiného konce. Už před turnajem se mluvilo o medaili. Najednou vidíte, že to nemuselo být z horeček. Věčný outsider může reálně pomýšlet na čtvrtfinále. Po nájezdech porazil Finy, složil nakonec i Němce. Co bude dál? Tým kolem bombera Darrena Dietze chce překvapit.

Největší úspěch bylo Nagano! Ne, teď není řeč o Česku, Kazachstán to může říkat taky. Na MS nikdy nezářil, maximem bylo 12. místo z roku 2005. Pět posledních účastí na šampionátu? Vždycky neúspěšný boj o udržení, pokaždé sestoupil. Ale na olympiádě v Japonsku to bylo něco.

Možná si to ještě vybavíte. Alexander Koreškov dal v čase 58:39 na 4:3 a definitivně rozhodl, že do hlavní části fáze „Turnaje století“ nepostoupí Slovensko, nýbrž Kazachstán. V základní skupině pak tým hrál proti hvězdám NHL hodně tvrdě, schytával výprasky. Ale byl tam.

Kazachstán na MS 12. místo 2005 13. místo 2004 15. místo 2006 5x 16. místo 1998, 2010, 2012, 2014, 2016

Nejvýraznější moment asi přišel v zápase s Českem (porážka 2:8), když Alexej Troščinskij vyrazil zub Davidu Moravcovi. Za to si ho pak podal Petr Svoboda, navíc po zápase ještě přidal výhrůžku, kdyby si všechno chtěl bek soupeře ještě dořešit: „Ví, kde ve vesnici bydlím. Ať se staví.“

Od té doby o hráčích Kazachstánu a reprezentaci moc slyšet nebylo. Až v posledních letech nastal zlom, začali jít divočejší cestou, nevychovávají si svoje hvězdičky, naturalizují cizince. V Rize mají tři Kanaďany, jednoho Švéda a sedm Rusů, které si postupně osvojili přes Nur-Sultan (Astanu), svůj klub v KHL.

Při odjezdu na MS se v Kazachstánu mluvilo o medaili. Vážně. Když v Rize tým porazil Lotyše, Finy i Němce, tak vás najednou napadne, že nešlo jen o nějaké plácnutí. Oni to myslí vážně! „Pořád se hraje NHL, navíc za mořem měli hodně náročnou sezonu, takže většina týmů své sestavy skládá z vlastních soutěží. V této situaci rozhodně existuje šance uspět,“ pronesl Alexander Koreškov, generální manažer týmu a taky bývalá ofenzivní hvězda ze slavné naganské éry. Bratr Jevgenij, další legendární eso, dělá asistenta v CSKA Moskva.

Největší kariéru ze všech Kazachstánců udělal ale Nikolaj Antropov, kterému bylo při olympiádě v Naganu teprve sedmnáct a na turnaj se ještě nedostal. Pak ale odehrál skoro 800 zápasů v NHL, domů se ovšem nevrátil. Pracuje v Torontu jako konzultant pro rozvoj hráčských dovedností.

Aktuální hvězdou hokeje v Kazachstánu je Darren Dietz z Nur-Sultanu, obránce s dělovou ránou a jeden z nejlepších beků, které byste na evropském kluzišti našli. Vypadá zvláštně, když se Kanaďan drží za srdce při kazachstánské hymně, ale takové jsou současné pořádky. „Porazit mistry světa z Finska bylo opravdu velké, myslím, že to od nás nikdo moc nečekal. My jsme si to samozřejmě užili,“ vykládal pro web KHL.

V rozhovoru došlo i na téma medaile. „Proč ne? Proč bychom nemohli vyhrát právě my? Myslím, že jste tady už některé šokující výsledky viděli. Je to turnaj, jeden zápas za druhým, může se v něm vždycky stát cokoliv,“ dodal Dietz.

Stejně ale vypadá zvláštně, když vedle trenéra stojí v kabině tlumočník a hned překládá jeho slova do angličtiny. Klíčová část sestavy se totiž rusky nedomluví. Pokud Kazachstán porazí Itálii a Norsko, poprvé v historii si zahraje play off na mistrovství světa.

Super kazachstánský rok 1998

Nejen že Kazachstán se na turnaji století v Naganu dostal mezi osmičku nejlepších, ale o necelé dva měsíce dříve přivezl i 7. místo z MS dvacítek. A kdyby jen to. V rozhodujícím utkání porazil Kanadu! Koho tenkrát měla na soupisce? Například gólmana Roberta Luonga, obránce Erica Brewera nebo Brada Ference, útočníky Vincenta Lecavaliera, Alexe Tanguaye, Mannyho Malhotru… I tahle ostuda se stala jedním z impulsů, proč se kanadský hokej na konci tisíciletí pustil do zásadních reforem.