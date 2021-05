Pešán: Takový zápas jsme potřebovali. Proč v závěru posadil Vránu?

Jste spokojený s tím, jak zápas vypadal?

„První třetina byla taková všelijaká, trochu nervózní. Soupeř tam kladl odpor. My jsme nebyli až tak pokorní, jak bych si osobně představoval. Od druhé třetiny jsme ale výkon zlepšili. Byli jsme poctivý tým, který si zasloužil vyhrát.“

Potřeboval národní tým konečně takhle klidný zápas, který se od začátku vyvíjel takřka podle plánu?

„Potřebovali jsme to všichni, včetně mě. V první třetině jsme dominovali, vedli jsme ale jen o gól, takže tam to na úplně klidný zápas nevypadalo. Jsem rád, že jsme si závěr zápasu mohli užít.“

Nakonec to bylo také o tom zastřílet si, zvednout si sebevědomí. Nemrzí vás, že s nulou proti Britům vyšli hráči prvního útoku a všichni elitní ofenzivní střelci?

„V kabině jsem slyšel, že prý si to schovávají na další zápasy, takže jim budu věřit.“

Britové občas nacházeli v defenzivě vašeho tým okénka. Je to varování? Musel jste hráče držet trochu na uzdě, aby byli stále maximálně koncentrovaní na zápas?

„Trochu ostřejší jsme byli hned po první třetině, kdy jsme některé situace neodehráli, jak bychom měli. Od té doby se to zlepšilo. Musíme si říct, že Britové tady hrají neskutečný turnaj, není žádná ostuda, že nám v obraně našli nějaká okénka. Tak jako každý si to ale na videu rozebereme. Hráče jsem ale nějak krotit nemusel, celá střídačka utkáním žila sama o sobě. Chtěli jsme být pokorní, nenechat soupeře zdramatizovat zápas.“

Čtyři góly ze šesti dali obránci, máte pro to nějaké vysvětlení?

„My chceme, aby nám obránci podporovali útok. Spousta útočníků pro ně udělala dobrou práci před bránou. V zápase se Švédskem nám to taky pomohly nakopnout góly beků, jsem s jejich prací spokojený.“

Přemýšlel jste, že necháte některé důležité hráče odpočinout, nebo jste měl jasno, že půjdete cestou dalšího pilování souhry?

„Jednoznačně jsme chtěli nepodcenit soupeře, viděli jsme jejich minulé zápasy. Viděli jsme, že dlouho zlobili i Švédy. Nastoupili jsme v podobné sestavě jako minule proti Švédsku, jen v závěru jsem trochu pošetřil Kubu Vránu , aby náhodou nedošlo ke zranění jeho ramena.“

Góly Domácí: 08:01. Klok, 20:33. Hronek, 24:29. Šulák, 32:07. Chytil, 51:36. Lenc, 57:58. Šulák Hosté: 39:38. Myers Sestavy Domácí: Will (Kváča) – Hronek (A), D. Musil, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, Hájek – Zadina, Jan Kovář (C), D. Kubalík – J. Vrána, Chytil, Sekáč – Lenc, Špaček, M. Stránský – Flek, R. Hanzl (A), Smejkal – Blümel. Hosté: Whistle (49. Bowns) – Richardson (A), Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Clements, Ehrhardt, Jones – Dowd (A), Connolly, Kirk – Hammond, Perlini, Lake – J. Phillips (C), Myers, Davies – Betteridge, Lachowicz, Ferrara – Long. Rozhodčí Frandsen (DEN), Nord (SWE) – Kroyer (DEN), Lundgren (SWE). Stadion Olympic Sports Centre, Riga