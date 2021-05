Hrubcovi chybí rodina. Už počítám dny, říká. Koho rozdrtil v ping pongu?

V sobotu dostal volno. Poprvé nechal do utkání od první minuty naskočit Romana Willa. Z tribuny Šimon Hrubec sledoval, jak se parťákovi daří. Ještě před tím stihl v ping pongu zmastit další nehrající spoluhráče. „Hodně času jsem pak strávil telefonováním s rodinou. Bylo skvělé je vidět aspoň takhle na dálku,“ říká. V pondělí by se měl Hrubec do brankoviště vrátit a naskočit do duelu s Dánskem.

Užil jste si den bez hokeje?

„Docela jo. Trenéři mi chtěli dát úplné volno, za což jsem byl rád. Bylo fajn vypnout z toho turnajového tempa. Když jdete jako dvojka, pořád se musíte připravovat a máte zápas v hlavě. Chtěli mi dopřát fyzický i emoční odpočinek. Na druhou stranu sledovat zápas z tribuny je možná ještě horší než ze střídačky. Jsou to nervy. Klukům fandíte, sám ale nemůžete nic dělat. Jen na to koukáte, je to taková bezmoc. Odehráli jsme to ale skvěle a získali s Británií ty povinné tři body.“

Takže jste chytal spolu s Romanem Willem?

„No jasně! Studoval jsem jeho hru. (smích) Fandil jsem mu, sledoval, jak mu to jde.“

Šimon Hrubec v turnaji zápasy: 4 výhry: 2 průměr: 2,98 úspěšnost zákroků: 88,5 %

Jak jste jinak strávil volný den?

„Ráno jsem šel normálně na poradu, až pak byla snídaně. Potom jsme hráli s dalšími nehrajícími kluky ping pong. Já hrál s Adamem Musilem proti Tomáši Zohornovi a Lukáši Radilovi. Rozdrtili jsme je, neměli vůbec šanci. Klidně to tam takhle napište.“ (smích)

Roman Will mi říkal, že se z něj stává na ping pong přeborník. Jak jste na tom vy?

„To bych taky rád věděl! Mám pocit, že jsem v něm silný, ale Willdou jsem ještě nehrál, tak si to spolu teda možná dáme. Nevím ale, kdy na tuhle konfrontaci dojde čas. Ani jsem ho vlastně neviděl hrát, každopádně díky, že mi to říkáte. Budu ho teď po očku sledovat a zjišťovat, jestli ho mám vůbec vyzývat, nebo ne.“

Je pro vás tohle nejlepší způsob relaxu a načerpání tolik potřebných sil?

„Musím říct, že jo. U toho ping pongu je hokej to poslední, na co myslíte. Hodně času jsem pak strávil telefonováním s rodinou. Bylo skvělé je vidět aspoň takhle na dálku.“

Zvykl jste si už na život v rižské bublině, nebo spíš počítáte dny do konce šampionátu?

(vydechne) „Upřímně už počítám každý den do konce, abychom už mohli odjet za rodinami. Strašně mi chybí. V sezoně jsem tu svoji neviděl pět měsíců, teď je to další měsíc. Moc se na ně těším. Za sebe to beru opravdu tak, že počítám každý den.“

Fanoušci v Česku jistě doufají, že počítáte až do následující neděle.

„To rozhodně! Počítám to do neděle 6. června, kdy jsou závěrečné medailové zápasy.“ (úsměv)

Dá se dělat něco jiného než hrát hokej a telefonovat domů?

„Nedá, fakt se tu nic jiného dělat nedá. Je tu akorát takový výběh ven se třemi stoly. Odtud volám domů, sednu si na sluníčko a mluvím. Je to takové všelijaké.“

Prý i jídlo máte pořád dokola stejné.

„Je to tak. Taky je tu ještě možnost donášky pokojovou službou, tam je nabídka rozšířena o další tři jídla. Ty už jsem taky protočil. Jsme tady ale kvůli hokeji, všichni to máme stejné. Na nic se nechci vymlouvat, není to fňukání. Holt to takhle je.“