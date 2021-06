SOUHRN MS: Němci spasili Kanadu! Čeká na ni Rusko, Lotyši doma končí

Fiasko dalšího giganta se nekoná. Kanadští hokejisté si na mistrovství světa v Lotyšsku zahrají čtvrtfinále. Ne však díky vlastním výkonům (prohráli s Finy 2:3sn). Za postup musí vděčit především Německu, které v posledním utkání skupiny B porazilo Lotyše rozdílem 2:1. Pokud by se duel prodlužoval, zámořský tým by se podobně jako Švédsko nedostal do vyřazovací části, ve které se utká s Ruskem. Sborná ve svém posledním duelu smetla Bělorusko 6:0 a ovládla tak skupinu A. Druhé místo si pojistili Švýcaři po výhře 6:3 nad Velkou Británií a o boje o medaile se poperou s Němci. Hráči USA po triumfu nad Itálií (4:2) vyhráli skupinu B a ve čtvrtfinále vyzvou Slovensko.

Skupina A

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:34. N. Nestěrov, 04:29. E. Galimov, 09:06. Šalunov, 10:52. Grigorenko, 16:28. N. Nestěrov, 52:08. Voronkov Hosté: Sestavy Domácí: Samonov (Bočarov) – Zadorov, N. Nestěrov, Gavrikov (A), Provorov, Zub, Orlov, Ožiganov – Voronkov, Grigorenko, Slepyšev (C) – Burdasov (A), E. Galimov, Šalunov – Ivan Morozov, Tarasenko, Barabanov – Tolčinskij, Timkin, Švec-Rogovoj – Kameněv. Hosté: Šostak (5. Kolosov) – Šinkevič, Bailen, Znacharenko, Antonov, Falkovskij, Lisovec, Solovjov, Korobov – Platt (A), Šarangovič (C), Klimovič – Protas, N. Komarov (A), Drozd – Lopačuk, Stefanovič, Kodola – Děmkov, Paré, Belevič. Rozhodčí Schrader, Sternat – Merten, Seewald Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Švýcarsko přestřílelo Velkou Británii

Hokejisté Švýcarska porazili tým Velké Británie 6:3. Švýcaři v utkání, které bylo pro oba celky poslední v základní skupině A, nastříleli všechny góly za první dvě třetiny a vedou průběžnou tabulku skupiny o bod před Ruskem. Sbornou však ještě čeká utkání s Běloruskem.

Dvěma góly pomohl k úspěchu favorita útočník Christoph Bertschy, tři asistence zaznamenal jeho spoluhráč Tristan Scherwey. Na straně poražených byl u všech gólů Liam Kirk. Dva sám dal a na jeden přihrál. Jednadvacetiletý útočník je tak v dosavadním průběhu turnaje jeho nejlepším střelcem se sedmi zásahy za sedm utkání. Svou bilanci však už nevylepší, pro Brity MS končí.

Švýcaři s postupovou jistotou v kapse odehráli s Brity do jisté míry bezstarostný duel. Soupeře výrazně přestříleli (53:26) a svou střeleckou převahu dokázali vyjádřit i ve skóre. V polovině 11. minuty se jako první prosadil přízemní ranou Hofmann a dal tak svůj šestý gól na šampionátu.

Ostrované bleskově kontrovali už po 37 sekundách, když Kirk využil obrovskou chybu Corviho a s pomocí vzdálenější tyčky překonal přesnou ranou zápěstím Berru. V tu chvíli se tak v čele střelecké tabulky dotáhl právě na Hofmanna. Švýcarům vrátil v 17. minutě vedení Loeffel, když při ráně od modré čáry puk podmetl a zdánlivě nepovedená rána skončila po obloučku v brance.

Ve 26. minutě pak sice znovu vyrovnal v početní výhodě Kirk, ale rovněž v přesilovce odpověděl v polovině zápasu Alatalo a odstartoval tak klíčovou osmiminutovku v podání Švýcarů, v níž skórovali celkem čtyřikrát. Už po 13 sekundách na něho navázal Bertschy, který se pak trefil i podruhé a už na 6:2 navýšil rozdíl ve skóre Hischier.

Od třetí třetiny nasadili trenéři obou celků dnešní brankářské dvojky. Místo Berry tak nastoupil Nyffeler, na druhé straně nahradil Bownse Whistle. Trochu překvapivě zůstal právě britský gólman nepřekonaný. Švýcaři přece jen zvolnili, jediným střelcem do konce utkání tak byl v končící 54. minutě Connolly.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:31. Hofmann, 16:42. Loeffel, 30:07. Alatalo, 30:20. Bertschy, 36:09. Bertschy, 37:45. Hischier Hosté: 11:08. Kirk, 25:34. Kirk, 53:58. Connolly Sestavy Domácí: Berra (41. Nyffeler) – Diaz (C), Müller, Loeffel (A), Siegenthaler, Untersander, Moser, Alatalo – Ambühl, Hofmann, Corvi – Hischier (A), Kurashev, Herzog – Meier, Vermin, Andrighetto – Scherwey, Mottet, Bertschy – Rod. Hosté: Bowns (41. Whistle) – D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Swindlehurst, Clements (A), Ehrhardt – Kirk, Hammond, Connolly – Perlini, Dowd (A), Lake – Myers, Duggan, J. Phillips (C) – Lachowicz, Hook, Venus – Betteridge. Rozhodčí Fraňo, Šír – Hynek, Ondráček Stadion Olympic Sports Cenre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 7 5 1 0 1 28:10 17 2. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 3. Česko 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 7 1 0 1 5 10:29 4

Skupina B

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:16. Peterka, 06:40. Noebels Hosté: 25:55. Abols Sestavy Domácí: Niederberger (Brückmann) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Nowak, Wagner, Gawanke – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Peterka, Loibl, Kastner – Bergmann. Hosté: Kalninš (Punnenovs) – Balinskis, A. Kulda, Sotnieks, Cibulskis, Freibergs, Zile, Jaks – Krastenbergs, Abols, Keninš – Darzinš (C), Indrašis, Dzierkals – Karsums (A), Džerinš (A), M. Redlihs – Rihards Bukarts, Batna, Roberts Bukarts – Marenis. Rozhodčí Heikkinen, Vikman – Nikulainen, Sormunen (všichni FIN) Stadion Arena Riga

Garland pečetil vítězství USA ve skupině B

Zámořský tým se musel obejít bez kapitána Abdelkadera, který byl nucen odstoupit kvůli nespecifikovanému zranění ve spodní části těla z předchozího utkání proti Německu. Přestože zůstal v lotyšské metropoli s týmem, na turnaji už se nepředstaví. Kapitánské "céčko" převzal jiný útočník Brian Boyle.

V páté minutě předvedl italský gólman Fadani jeden z nejlepších zákroků celého turnaje, když vykryl Jonesovo zakončení do odkryté branky holí. Už o chvilku později ale favorit vedl, Fadaniho překonal ze sóla Labanc. Stejný hráč zvýšil v 11. minutě výstavní ranou zpoza kruhů na 2:0 a třetí gól favorita přidal 15 sekund před přestávkou Garland poté, co si pohrál se soupeři.

Poté, co Američané vyhráli úvodní třetinu na střely na branku drtivým poměrem 19:2 a vypracovali si zároveň bezpečný náskok, ve zbytku zápasu výrazně zvolnili. Italové odmazali nulu na svém kontě už po 61 sekundách druhé části, kdy Oettingera překonal Frigo.

Roy na druhé straně zazvonil na spojnici a v polovině zápasu přidal svůj druhý gól Garland. Italové si na rozloučenou připsali alespoň jeden malý dílčí úspěch, když díky trefě Giliatiho ze 47. minuty vyhráli poslední třetinu.

Díky tříbodovému zisku přeskočili Finy, vyhráli skupinu a ve čtvrtfinále se utkají se Slováky. Italové zůstali po odehrání sedmi zápasů jako jediný tým na turnaji bez bodu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:01. Frigo, 46:33. Giliati Hosté: 06:54. Labanc, 10:33. Labanc, 19:46. Garland, 29:54. Garland Sestavy Domácí: Fadani (Clara) – Pietroniro, Trivellato, Glira, Spornberger, Miglioranzi, Casetti, Gios, Marchetti – Miceli, Petan (A), Frank (C) – Giliati, Andergassen, Deluca – Bardaro, Frigo (A), Magnabosco – Hochkofler, Galimberti, Pitschieler. Hosté: Oettinger (Commesso) – Roy (A), Wolanin, Tennyson, Z. Jones, Mackey, Ch. Wideman, Shea, Clendening – T. Moore, Robertson, Garland – Donato, Drury, Tage Thompson – Beniers, Blackwell (A), Labanc – B. Boyle (C), Rooney, Robinson. Rozhodčí Romasko (ROC), Sidorenko – Golyak (oba BLR), Lazarev (ROC) Stadion Arena Riga

Hokejisté Kanady podlehli v repríze finále posledního šampionátu z roku 2019 obhájcům titulu Finům 2:3 po samostatných nájezdech a musí čekat do večerního závěrečného duelu domácího Lotyšska s Německem, jestli postoupí do čtvrtfinále. Tým kouče Gerarda Gallanta musí spoléhat na to, že utkání nedospěje do prodloužení, po kterém by slavili na jeho úkor postup do play off Lotyši i Němci. O naději po bodovém zisku Kanady přišel nováček Kazachstán.

Kanada, které hrozí první neúčast ve čtvrtfinále v historii i nejhorší výsledek od 8. místa z roku 1992 v Praze a Bratislavě, dvakrát v utkání ztratila vedení. Autor obou branek Finů Arttu Ruotsalainen si připsal i vítěznou branku v rozstřelu.

Kanaďané začali skvěle a už po 90 sekundách se ujali vedení. Gabriel Vilardi našel na pravém kruhu Brandona Pirriho, který překonal přesouvajícího se Jussiho Olkinuoru. Gallantův výběr přestřílel soupeře v úvodním dějství 18:5, ale finský gólman odolával. Se štěstím vytěsnil tečovanou střelu Troye Stechera, na druhé straně v sedmé minutě v ojedinělé finské šanci minul Jere Sallinen a při vyloučení finského kapitána Marka Anttily nedovolil Olkinuora zvýšit Connoru Brownovi.

Po 71 sekundách druhé části vyrovnal Ruotsalainen, na jehož pokus Darcy Kuemper nedosáhl a jen lehce ho škrtnul lapačkou. Vzápětí mohl otočit stav střelou z otočky Iiro Pakarinen a možnost měl i Hannes Björninen, jenž se natlačil před gólmana Arizony. Druhé dějství Finové ovládli na střely 16:6, ale z gólu se radovala i Kanada.

Ve 29. minutě při vyloučení Antona Lundella se Brownova přihrávka zpoza branky odrazila k od brankové konstrukce a bruslí bránícího Villeho Pokky k Maximovi Comtoisovi a ten překonal bezmocného Olkinuoru.

Vzápětí se naskytla Lundellovi možnost napravit své vyloučení, ale v dobré pozici přestřelil. Kuemper si poradil i s tečí Nika Ojamäkiho. Na kanadské straně měl příležitost pojistit vedení Pirri.

V úvodu třetí třetiny se to nepovedlo ani Brandonu Hagelovi, na druhé straně neuspěl sám před Kuemperem Mikael Ruohomaa a další možnost Finů měl Pokka. Olkinuora vytěsnil maskou a lapačkou ránu Vilardiho. V 54. minutě Kuemper stihl na poslední chvíli zachytit lapačkou po skoku na led nahození Atteho Ohtamay, které mělo letět podél mantinelu, ale čárový sudí Ludvig Lundgren jej ztečoval směrem na branku. Finové se dočkali vyrovnaní přesně čtyři minuty před koncem základní hrací doby, kdy po Lundellově akci zamířil do odkryté branky Ruotsalainen.

V nastavení mohli zajistit Kanadě výhrou potřebnou k jistotě play off Andrew Magniapane a Nick Paul. Neuspěli ani Finové, když unik dvou hráčů na Kuempera neproměnil po přihrávce Ojamäkiho Jere Sallinen.V nájezdech se prosadili za Finsko Oliwer Kaski, Saku Mäenalanen i Ruotsalainen, za Kanadu skórovali jen Pirri a Vilardi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:30. Pirri, 28:18. Comtois Hosté: 21:11. Ruotsalainen, 56:00. Ruotsalainen, . Ruotsalainen Sestavy Domácí: Kuemper (Hill) – Ferraro, S. Walker, Stecher (A), Power, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Co. Brown (A), Henrique (C), Mangiapane – Bunting, Vilardi, Comtois – Pirri, N. Paul, Hagel – Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Hosté: Olkinuora (Säteri) – Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen – Pakarinen, Kontiola (A), Innala – Sallinen, Ruohomaa, Turunen. Rozhodčí Bjord, Nord – Lundgren, Yletyinen (všichni SWE) Stadion Arena Riga