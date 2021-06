Zadina: Pro psychiku důležitá výhra. Začali jsme dobře a zápas kontrolovali

V zápase už o „nic“ nešlo, přišlo mi ale, že touha zvítězit u vás byla veliká.

„Byl to pro nás hodně důležitý zápas z pohledu psychiky. Chtěli jsme ho zvládnout, zvednout si sebevědomí. Chtěli jsme odvést dobrou práci, připravit se na čtvrtfinále. Jít do něj dobře naladění. Takový výsledek je tím nejlepším, jak jsme se na to mohli připravit.“

Sedm nastřílených branek. Sebevědomí se vám tedy povedlo nakopnout dobře, ne?

„Řekl bych, že se to podařilo pěkně. Vstoupili jsme do zápasu dobře, hned v prvním střídání jsme dali gól, nakoplo nás to. V zápase jsme si věřili víc a víc. Hráli jsme jednoduchý hokej, rychle jsme otáčeli puky nahoru. Slovenské obránce jsme napadali, šlo nám to. Získávali jsme puky, z toho jsme pak skórovali.“

Jak moc vám osobně pomohl gól hned v 1. minutě zápasu?

„Potěšilo to. Měl jsem radost, že jsem pomohl týmu. Začali jsme dobře, pak jsme to kontrolovali. Oni nás jen občas zatlačili, jinak jsme to odehráli tak, jak jsme si před zápasem řekli. Udělali jsme další krok dopředu, věřím, že jsme připravení na čtvrtfinále. Začali jsme vyhrávat v tu nejdůležitější dobu, jako tým se zlepšujeme. Věřím, že to dopadne dobře.“

Ve čtvrtek ve čtvrtfinále vyzvete Finy. Jaký to bude soupeř?

„Těžký, hodně těžký. Čeká nás hodně bruslení. Myslím si, že nebudou hrát vyloženou defenzivu, což by nám mohlo vyhovovat. Teď ale nezáleží na tom, s jakým soupeřem hrajeme. Nevybírali jsme si.“

Asistent trenéra Jaroslav Špaček před zápasem říkal, že hráči z NHL by si možná víc přáli jako soupeře USA. Jak jste to měl vy?

„Ani nevím, nesledoval jsem to. Soustředil jsem se jen na Slováky. Myslím si, že je to opravdu jedno. Každý tým má kvalitu. Když chceme jít dál, musíme porazit každého. Oba jsou špičkoví, je jedno, koho máme. Teď to bude o nás, ne o tom týmu na druhé straně.“

Hodinky jako cenu nejlepšího hráče jste po vzoru Jakuba Vrány předal Filipu Pešánovi. Vrátí vám je, nebo si zakládá sbírku?

„Myslím, že on už má tak patery na stolečku u sebe. Uvidím, jestli je dostanu zpátky, nebo ne.“ (smích)