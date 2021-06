Kyselý Radil: Šampionát je pro mě jako poznávací zájezd skrz okýnko

Už před utkáním to avizoval asistent trenéra národního mužstva Jaroslav Špaček. „Chceme vybrat ty nejlepší hráče pro čtvrtfinále.“ Naznačil tím, že ti, kdo mají své místo jisté, dostanou pro duel se Slovenskem volno. Šanci tak dostali i borci na hraně sestavy. A také ti, zdánlivě daleko za ní.

Ano, třeba Lukáš Radil.

Útočník Spartaku Moskva byl před zápasem od možné nominace na čtvrtfinálový den D vůbec nejdál. Po zápase s Ruskem zalezl na hotelu v Rize do brlohu. Z dlouhého jarního spánku ho kouč Filip Pešán probral až pro poslední skupinový duel. Na druhou šanci čekal Radil 11 dnů.

„Byl jsem tady na takovém pobytovém zájezdě. Byl to poznávací zájezd skrz jedno okýnko na pokoji, které bylo mířené někam na Rigu. Můžu říct, že jsem si to úplně neužíval. Snažil jsem se zaměřit na jiné činnosti. Bylo to fakt hodně dlouhé, v tomhle je to letošní mistrovství světa úplně jiné než ta ostatní. Jste zavření v bublině a jediné, kam se dostanete, je zimák, nebo taková prťavá ohrádka před hotelem. Tak to ale prostě je, uvidíme, jak to bude dál,“ krčil rameny v úterý po utkání.

To se mu povedlo. Přesnou tečí střely Andreje Šustra se dokonce zapsal mezi střelce, ve 23. minutě zvyšoval na 3:0. Byl to jeho druhý zápas na šampionátu v kariéře, ten první přišel na MS v roce 2017.

Dlouhou pauzu na sobě cítil. „Oproti minulým dnům bylo nejzvláštnější to, že jsem se zpotil,“ rozesmál se. „To byla ta první věc. Jinak jsem se ale na ledě cítil docela dobře. Čekal jsem, že to bude o dost horší. Kluci dali hned v prvním střídání gól, od té doby se mi zdálo, že jsme diktovali tempo hry. Hráli jsme hodně s pukem, což mi to hodně usnadnilo. Je to lehčí, než když hrajete se soupeřem, kterého musíte pořád nahánět,“ přidal.

Pro klíčový čtvrtfinálový duel s Finy se do sestavy jistě vrátí čtveřice forvardů Jan Kovář, Dominik Kubalík, Jakub Vrána a Jiří Sekáč. Může mít zrovna Radil šanci, že jedno ze zbývajících osmi míst ve čtyřech útočných formacích připadne právě jemu? Reálně spíše ne. Pešán mu dal dlouhým opomíjením najevo, že s ním nepočítá.

„Netroufám si odhadovat, jak velký vliv na sestavu, mohl mít zápas se Slováky a jednotlivé výkony v něm. Trenéři nám tvrdili, že to vliv mít bude, tak uvidíme. Nejsem v odhadech dobrej, takže tipovat nebudu. Že ale přijde šance, jsem už ani nečekal. Přečetl jsem si za tu dobu nějaké knížky a říkal si, co tak budu dělat,“ doplnil kysele Radil.