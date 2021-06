Střelec i provokatér. Pospíšilovi prošel atak na Zadinu, na Američany si věří

Proti Česku ukázal obě své tváře. Slovenský útočník Kristián Pospíšil (25) je vynikající střelec i provokatér, který nejde pro ostrou ránu daleko. Čechům dal parádní gól. Ale také mimo pozornost sudích píchnul Filipa Zadinu špičkou hokejky a potom do něho ještě zajel koleny. Od druhého vyloučení do konce zápasu nebyl na mistrovství světa v Rize daleko. Teď se těší na Američany.

Slováci poslední duel ve skupině s Českem prohráli vysoko 3:7. Ve čtvrtfinále půjdou na Američany. To by mohlo týmu trenéra Craiga Ramsayho sedět. Stejně tak rtuťovitému Kristiánovi Pospíšilovi. V zámoří čtyři roky hrával, přímý a nekompromisní styl mladého týmu USA by mu mohl vyhovovat. Stejně tak jeho parťákům.

„Kdybych si měl vybrat, ukážu na Američany,“ řekl slovenským novinářům na rovinu útočník Matúš Sukeľ. „Věřím, že se připravíme dobře a zápas zvládneme.“ Na rivala, který vyhrál skupinu B, si Slováci věří. „Je to výzva,“ přitakal obránce Martin Bučko. „Na šampionátu už bylo hodně překvapení, my se pokusíme o další. Když budeme střílet, začne nám to padat a určitě postoupíme.“

Zdravé sebevědomí si drží i Kristián Pospíšil. V 59. minutě parádně vymetl víko brány Romana Willa, vstřelil svůj třetí gól na šampionátu. Čerstvý mistr Finska s Lukko Rauma si drží solidní fazonu. Moc ale nechybělo a v Rize už podruhé nedohrál. Zbytečná vyloučení a emotivní výlevy rodáka ze Zvolena provázejí celou kariéru. V juniorské MHL byl už v sezoně 2014/15 v barvách akademie RB Salcburg nejvylučovanějším hráčem ligy. Stejně tak v letošním play off ve Finsku.

I v Rize už si Pospíšil odpykával jeden vyšší trest. V duelu proti Švýcarům (1:8) loktem u hrazení trefil Andrese Ambühla. Dostal stopku na jeden zápas. „Nemáme rádi taková vyloučení, ale trefil mu hlavu a byl vysoko. Od sudích správné rozhodnutí,“ káral Pospíšila trenér Ramsay.

Zákrok na Zadinu Pospíšilovi prošel. Ve 25. minutě ho po souboji u hrazení píchnul špičkou hokejky do slabin. A do klečícího českého útočníka pak ještě najel koleny. Sudí si toho nevšimli, vylučovali až za potyčku, když se na Pospíšila vrhnul Tomáš Zohorna .

Pokud chtějí Slováci ve čtvrtfinále uspět, budou potřebovat Pospíšila střelce. Ne provokatéra. Sám bere vrchol vydařené sezony i jako šanci na návrat do NHL. Za Toronto zatím odehrál jen 2 zápasy v AHL (1+1). „Nevzdávám se, i když na to teď nemyslím, v prvé řadě se chci zlepšovat," říkal Pospíšil pro sport.sk ještě před šampionátem. „Cítím však, že z Finska je šance se znovu vrátit do zámoří. Budu nadále bojovat, abych se do NHL jednou dostal.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:53. Sukeľ, 48:45. Bučko, 58:57. Pospíšil Hosté: 00:29. Zadina, 15:04. Špaček, 22:49. Radil, 39:50. Šulák, 43:31. M. Stránský, 45:47. Blümel, 59:44. Hájek Sestavy Domácí: J. Hudáček (41. Húska) – Kňažko, Gernát, Nemec, Rosandić, Jánošík (A), Grman, Gachulinec, Bučko – Cehlárik (C), Slafkovský, Pospíšil – Studenič, Krištof (A), Lantoši – Faško-Rudáš, Sukeľ, Kelemen – Holešinský, Buc, Liška. Hosté: Will (Kváča) – Moravčík, Hájek, Klok, D. Sklenička, Šustr, Šulák, D. Musil – Zadina, Chytil, Flek (A) – Lenc, Špaček, M. Stránský – Radil, R. Hanzl (A), Smejkal – Blümel, T. Zohorna (C), A. Musil. Rozhodčí Bruggeman (USA), Gouin (CAN) – Constantineau (FRA), Oliver (USA). Stadion Olympic Sports Centre, Riga