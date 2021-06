Hrdina o MS: Vyloženě promarněná šance. Lepší hráče ale nevidím

Zůstala jen pachuť. Už zase. Čeští reprezentanti došli na šampionátu v Rize dál, než zlomená švédská velmoc. Dopadli podobně jako ruská sborná, asi nejvíc našlapaný tým turnaje. Porazit ve čtvrtfinále Finsko, mohli si nalajnovat dráhu až do finále. „Jestliže jsme neudělali medaili za takové konstelace, kdy jindy by se to mělo povést?“ namítá Jiří Hrdina, mistr světa, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a dlouholetý skaut NHL.

Když si před začátkem turnaje přečetl soupisky, napsal na Twitter, že když Češi nepřivezou z tohoto šampionátu medaili, tak už asi nikdy. Nebyl zdaleka sám, kdo to tak cítil. Všeobecný optimismus byl oprávněný. Za svými slovy si Jiří Hrdina stojí i teď, kdy se medailový sen rozplynul. V rozhovoru pro iSport Premium hodnotí i trenéra Pešána. „Vidím jiné, kteří by to možná zvládli líp,“ dodává.

Před šampionátem panoval oprávněný optimismus, že český tým míří za medailí. Jak vnímáte konečný výsledek?

„Jako velké zklamání. Když se podíváte na soupisky jiných zemí, Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko i Rusko tam měly svoje třetí, možná až čtvrté výběry bez hráčů, kteří nejeli, i když mohli. Jestli jsme chtěli získat medaili, lepší konstelaci jsme si už nemohli přát.“

V tom, že se naopak dostavili téměř všichni nejlepší, kteří v danou chvíli byli dostupní?

„Nepočítám hráče, kteří jsou v play off. Pastrňáka, Krejčího, Paláta. Neměli jsme jen Voráčka, Hertla. Nepochopil jsem, proč nepozvali Radka Faksu, nebo jestli nechtěl, netuším. Ale jinak nevidím lepší hráče, než ty, co na mistrovství světa nastoupili. Čtyři špičkoví snajpři, kteří v týmech NHL ty góly dávají. Tady je dali taky, v zápase s Finskem se to bohužel nepovedlo. Ale k tomu jim musejí pomoct i ti ostatní. V dnešním hokeji už se nedá spoléhat jen na tři, čtyři jedince. Škoda nevyužité šance, protože taková se zase dlouho nemusí naskytnout.“

I z toho pohledu, že se v případě vítězství ve čtvrtfinále a při vyřazení Rusů rýsovala cesta víceméně až do finále?