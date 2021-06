Kanadská ZLATÁ radost! Finále MS rozhodlo prodloužení, bronz pro USA

Kanaďané jako první tým v historii triumfovali i přes čtyři porážky v předchozích zápasech na turnaji. I ve finále dvakrát prohrávali, ale vždy dokázali odpovědět.

Do prodloužení poslal zápas v čase 52:37 gólem na 2:2 kanadský kapitán Adam Henrique. Gól a nahrávku zaznamenal Maxime Comtois, další útočník Connor Brown si připsal asistenci u všech branek vítězů a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče turnaje. Za 10 zápasů nasbíral 16 bodů za dva góly a 14 přihrávek.

Český hokej měl i přes vyřazení národního týmu již ve čtvrtfinále v boji o zlato své zastoupení, neboť jedním z hlavních rozhodčích reprízy finále z Bratislavy 2019 byl Martin Fraňo.

Už na začátku druhé minuty se do šance dostával ujíždějící Bunting, Finové ho však dohnali a nedovolili mu přesnější zakončení. Kanaďané pak hráli dvakrát krátce po sobě v oslabení. Při druhém z trestů se sami dostali do přečíslení dvou na jednoho, zakončující Foudy však ve snaze o rychlé zakončení minul kotouč.

Pouhou sekundu po skončení Paulova trestu šli Finové do vedení: Kaski zachránil útočné pásmo, Ruohomaa si jeho nahození šikovně stáhl a pohotovou střelou v pádu otevřel skóre. Ve 12. minutě mohl zvýšit Määttä, kanadský gólman Kuemper byl však proti. Na druhé straně nebyl daleko od gólové dorážky Vilardi.

Druhé dějství začalo náporem kanadského týmu, který si brzy vynutil přesilovku. Comtois v ní bekhendem zakončil do tyčky. Následoval další trest Finů a Kanada hrála 12 sekund i pět na tři. V pokračující klasické přesilovce dorážel Comtois opět do tyčky, ale vzápětí už uklidil puk do branky a vyrovnal.

Ve 34. minutě Kontiola po souhře s Pakarinenem v přesilovce zakončoval z prostoru mezi kruhy, ale s rychlým zakončením po ledě si Kuemper dokázal poradit. Henrique pak dorážkou dokonal obrat, jenže po výzvě finské střídačky bylo po radosti, neboť akci předcházel ofsajd Kanaďanů.

V 45. minutě prožil horké chvilky Olkinuora, když se mu nepodařilo zkrotit od zadního hrazení odražený puk, ten vzápětí vypadl z jeho výstroje těsně u brankové čáry a snadno zakončit se chystal Pirri, jenže finského gólmana zachránili duchapřítomně jeho spoluhráči.

Jen půl minuty nato, když se hra přelila na druhou stranu, vrátil Seveřanům vedení Lindbohm, jemuž výrazně pomohl ke gólu Sallinen, když v pravý čas projel Kuemperovi ve výhledu. Kanaďané pak přečkali bez úhony oslabení a naopak při vlastní početní výhodě sehráli parádní akci, po níž na druhý pokus zakončil úspěšně Henrique.

Finy mohl vrátit zpátky na koně Ojamäki, jemuž se podařilo se štěstím probít až před Kuempera, toho však bekhendem nezaskočil. Stejně dopadl jejich souboj o chvíli později, a protože další gól už nepadl, stejně jako ve vzájemném utkání ve skupině, které vyhráli Finové 3:2 po nájezdech, se prodlužovalo.

Při hře tři na tři zakončoval nebezpečně Ruotsalainen, Kuemper vytěsnil puk ramenem a udržel Kanadu ve hře. V 67. minutě přišlo rozhodnutí. Paradoxně poté, co Seveřané vyhráli buly v útočném pásmu, ujeli do přečíslení dvou na jednoho Brown a Paul, jenž po krásné souhře zakončil do prázdné branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:57. Ruohomaa, 45:27. Lindbohm Hosté: 24:30. Comtois, 52:37. Henrique, 66:26. N. Paul Sestavy Domácí: Olkinuora (Säteri) – Sund, Koivisto, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa (A), Nousiainen, Lindbohm – Anttila (C), Björninen, Mäenalanen – Lundell, Ojamäki, Ruotsalainen – Innala, Kontiola (A), Pakarinen – Ruohomaa, Turunen, Sallinen. Hosté: Kuemper (Hill) – S. Walker, Ferraro, Power, Stecher (A), Bernard-Docker, Beaudin, Schneider – Henrique (C), Co. Brown (A), Mangiapane – Vilardi, Bunting, Comtois – Danforth, N. Paul, Pirri – Foudy, Anderson-Dolan, Hagel – Perfetti. Rozhodčí Fraňo, Romasko – Lazarev, Šalagin Stadion Riga Arena

Individuální ocenění hokejového mistrovství světa v Rize:

Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):

Brankář: Cal Petersen (USA),

obránce: Moritz Seider (Německo),

útočník: Peter Cehlárik (Slovensko).

Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Andrew Mangiapane (Kanada).

All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Jussi Olkinuora (Finsko) - Moritz Seider, Korbinian Holzer (oba Německo) - Andrew Mangiapane (Kanada), Conor Garland (USA), Liam Kirk (Velká Británie).

Bronz slaví Američané

Hokejisté USA získali na mistrovství světa v Rize bronzové medaile. V utkání o 3. místo si jednoznačně poradili s Německem 6:1. V první třetině poslal Američany do vedení obránce Christian Wolanin, klíčová byla druhá třetina, ve které přidal zámořský tým další čtyři trefy. Výhru režírovali tříbodoví útočníci Conor Garland (1+2) a Tage Thompson (0+3). Američané slaví bronz počtvrté za posledních osm šampionátů.

Němci na první medaili na MS od stříbra z roku 1953 ze Švýcarska nedosáhli. Nenavázali na historický úspěch z olympijských her v Pchjongčchangu, kde před třemi roky skončili také druzí.

Američané se už po 58 sekundách museli bránit při čtyřminutovém vyloučení Jasona Robertsona, při kterém odolali. Hned čtyři vteřiny po skončení oslabení se navíc radovali z vedení. Obránce Christian Wolanin obral v obranném pásmu o puk Matthiase Plachtu a únik zakončil úspěšným blafákem do bekhendu.

Němci sice měli převahu, ale gólman Cal Petersen jejich střelecké pokusy kryl. Nebezpečnější byl Robertsonův pokus na druhé straně z pravého kruhu. Americký gólman si poradil se střelou Markuse Eisenschmida z pozice mezi kruhy.

Ve druhém dějství se sen Němců o úspěchu rozplynul. Gólman Felix Brückmann si ještě poradil se střelami Garlanda a Matta Tennysona, ale v 27. minutě se už po Robertsonově střele od modré čáry trefil z dorážky Garland. Za 98 sekund v přečíslení uvolnil Sasha Chmelevski Jacka Druryho, který blafákem do bekhendu upravil na 3:0.

V polovině utkání při vyloučení Tageho Thompsona pomohla Petersenovi tyč po střele Dominika Kahuna, rodáka z Plané u Mariánských Lázní. Američané naopak ve 32. minutě Plachtův faul potrestali a z pravého kruhu o bližší tyč skóroval Robertson.

Za 40 sekund v další početní výhodě zvýšil už na 5:0 Trevor Moore, který po Garlandově střele dorážel před brankou a nadvakrát překonal Brückmanna. Němci ještě ve druhé části nedokázali využít pětiminutovou přesilovku po vyloučení Chmelevského, při kterém hráli i dvě minuty v pěti proti třem po faulu Colina Blackwella.

Petersen udržel čisté konto ještě v 48. minutě při úniku Tobiase Riedera, ale v čase 49:28 už jej po Plachtově přihrávce překonal Dominik Bittner. Krátce předtím Brückmann zlikvidoval Mooreovu velkou šanci. Američané ale za 25 sekund znovu vedli o pět gólů. Po ideální přihrávce Adama Clendeninga usměrnil puk do odkryté branky Ryan Donato a dovršil skóre.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:02. Wolanin, 26:27. Garland, 28:05. Drury, 31:35. Robertson, 32:15. T. Moore, 49:53. Donato Hosté: 49:28. Bittner Sestavy Domácí: Petersen (Oettinger) – Hellickson, Wolanin, Tennyson (A), Z. Jones, Mackey, Ch. Wideman, Shea, Clendening – T. Moore, Robertson, Garland – Blackwell (A), Robinson, Labanc – Donato, Rooney, Tage Thompson – B. Boyle (C), Drury, Chmelevski. Hosté: Brückmann (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Nowak, Wagner, Bittner, Gawanke – Reichel, Pföderl, Noebels (A) – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Rieder, Loibl, Kühnhackl – Kastner, Krämmer, Peterka. Rozhodčí Heikkinen, Vikman – Nikulainen, Sormunen (všichni FIN) Stadion Arena Riga

