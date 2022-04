Jalonen: Jubileum bylo emotivní i pro mě. Chválil start, cestování nevadí

Jak byste zápas zhodnotil?

„Měli jsme opravdu hodně dobrý vstup do utkání. Byl to přímo super start. Věci, které jsme pilovali na trénincích, jsme si přenesli. Měli jsme energii, byli jsme rychlí a silní v soubojích. Navíc jsme předváděli skvělý týmový hokej. Tedy první polovinu zápasu.“

Proč se to nedařilo i tu druhou?

„Nějak jsme trochu přestali plnit náš herní plán. I přesto jsme dokázali dát další dva pěkné góly a konečný výsledek je pro mužstvo pozitivní. V šatně panuje dobrá nálada.“

Nemrzí vás, že to tým nevydržel celé utkání?

„Nejsem z toho zklamaný. Rozumím tomu, v jaké jsme situaci. Chci si ale nejdříve naši hru rozebrat na videu a pak si to probereme s hráči.“

Věděl jste, že šlo o historický 2000. zápas v historii československého hokeje? I pro vás to bylo speciální?

„Slyšel jsem to, Martin (Erat, asistent) mi říkal, že je to pro český hokej speciální den. A zažít 2000. zápas a vyhrát ho? To je samozřejmě emotivní i pro mě.“

Co jste říkal na gól Patrika Zdráhala po krásném sólu?

„Nejenom on dal hezký gól, krásné byly i ty od Klapky nebo Holase (Holíka). Líbily se mi i naše přesilovky, na které jsme se tento týden na tréninku zaměřili víc než předtím. Fakt bych na naší hře našel spoustu dobrých věcí. Stále jsme ale v procesu, který směřuje k Tampere (dějiště MS). V pátek bychom chtěli některé věci v naší hře zvládnout ještě líp.“

Co přesně?

„Teď o tom nemůžu nic říct, nejdřív se na to opravdu musím podívat na videu.“

Co jste říkal na atmosféru?

„Mám skvělý pocit. Fanoušci byli výborní, krásně nás podporovali.“

Mohl jste navštívit po Znojmu další český zimák.

„Toho cestování je hodně, aspoň ale poznám spoustu českých měst.“ (smích)

Nebyl byste raději na jednom místě?

„Ale ne, cestování mi nevadí. Chápu, že národní tým musí hrát na různých místech, aby ho mělo možnost vidět co nejvíc diváků.“

Utkání muselo být emotivní i pro asistenta Libora Zábranského, který měl na ledě syna, že?

„Ano, určitě. Myslím si, že odehrál dobrý zápas. Jak už jsem říkal – Olli Jokinnen, jeho trenér ve finském týmu, mi na něj dal dobré reference.“

Ukázal to na ledě?

„Ano, odehrál velmi dobrý zápas.“